Solskjaer de Manchester United dit que les critiques l’ont rendu plus fort – Football

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que les critiques auxquelles il avait été confronté au début de la campagne de Premier League ne faisaient que le rendre plus déterminé à réussir. Solskjaer a supervisé le pire début de campagne du club en 30 ans, mais United a terminé la saison en beauté, scellant la troisième place avec la victoire 2-0 de dimanche à Leicester City.

« Je ne pense pas que beaucoup le prédisaient, les prédictions étaient pour nous de terminer sixième ou septième », a déclaré Solskjaer, dont l’équipe est restée invaincue lors de ses 14 derniers matches de championnat, aux journalistes.

«J’ai toujours été fait de cette façon. Si je suis critiqué, cela me rend plus fort dans ce que je fais.

«Nous avons tous des idées différentes de la gestion et je le fais à ma façon.»

L’ancien défenseur de United, Gary Neville, a déclaré que la victoire pour prendre la troisième place témoignait d’un progrès, mais que le club devait encore investir judicieusement sur le marché des transferts.

« Ils ont besoin de plus de joueurs dans leur équipe », a déclaré Neville à Sky Sports. «La dernière fois qu’ils ont terminé parmi les quatre premiers, c’était sous Jose Mourinho et ils ont dépensé 170 millions de livres (218 millions de dollars) cet été-là et ne l’ont pas investi à bon escient.

