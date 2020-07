Zack Snyder a utilisé le mot parfait pour expliquer pourquoi sa Ligue de la justice n’est pas le Canon DCEU

Eh bien, le temps et la distance se sont séparés Justice League de Zack Snyder de la chronologie du DCEU. Et maintenant, Snyder est libre de façonner son histoire en ce qui correspond à ce qu’il VEUT raconter maintenant. Et il n’a pas besoin de s’installer Shazam, ou un film de Ben Affleck Batman, ou quoi que ce soit Justice League Partie 2 était censé être. En l’appelant une histoire Elseworld, Snyder confirme qu’elle existe maintenant dans son propre royaume et qu’elle est libre du DCEU.