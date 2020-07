Smartphones en duel : Samsung Galaxy A41 ou Xiaomi Redmi Note 9 Pro ?

On vous propose deux Smartphones haut de gamme et performants, faites votre choix entre le Samsung Galaxy A41 et Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Avez-vous déjà comparé les deux smartphones haut de gamme, aussi agressifs que différents ? Le Samsung Galaxy A41 et le Xiaomi Redmi Note 9 Pro sont deux mobiles qui possèdent chacun d’entre eux leurs caractéristiques techniques respectives et leurs caractéristiques uniques. La connaissance de leurs caractéristiques pourrait vous aider à comprendre comment le Samsung Galaxy A41 se positionne par rapport au Xiaomi Redmi Note 9 Pro et lequel vous devriez acheter.

Comparaison d’affichage

Le Xiaomi Redmi Note 9 a un écran plus grand de 6,53 pouces par rapport à l’écran 6,1 pouces du Samsung Galaxy A41. Xiaomi Redmi Note 9 a un écran LCD de type IPS alors que le Samsung Galaxy A41 a un écran de type Super AMOLED. Le téléphone de Samsung a une densité d’affichage de 430 PPI et celui de Xiaomi n’a qu’une densité d’affichage de 403 PPI. Les deux mobiles ont le même rapport hauteur/largeur de 19,5:9.

Comparaison des mémoires

Le Samsung Galaxy A41 dispose d’une plus grande mémoire vive de 4 Go, ce qui est mieux pour jouer aux jeux, et tout cela par rapport à la mémoire vive de 3 Go de Xiaomi Redmi Note 9, qui est plus faible. Les deux appareils ont la même mémoire interne de 64 Go. Les deux appareils ont une fente pour carte mémoire.

Comparaison des caméras

Xiaomi Redmi Note 9 a une caméra arrière quadruple de 48 MP par rapport à la caméra arrière triple de 48 MP + 8 MP + 5 MP du Samsung Galaxy A41. Le Samsung Galaxy A41 sera un meilleur choix si vous cherchez à cliquer sur beaucoup de selfies car il a une meilleure caméra avant de 25 MP par rapport à la caméra avant de 13 MP de Xiaomi Redmi Note 9.

Les avantages avec le Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro est livré avec une superbe mémoire extensible via un emplacement pour carte, microSDXC (emplacement dédié), Il a une mémoire interne élevée de 64 Go 4 Go de RAM, Il offre 128 Go 6 Go de RAM qui est très utile dans les performances multitâches, Il contient UFS 2.1, Il présente beaucoup de RAM et une grande mémoire.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro offre l’appareil photo principal qui est Quad, il a 48 MP, f/1.8, (large), 1/2.25″, 0.8µm, PDAF, il a 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra-large), 1/4.0″, 1.12µm, il offre 5 MP, f/2.4, (macro), 1.12µm, il a 2 MP, f/2.4, (profondeur), il supporte des fonctionnalités telles que le flash LED, HDR, panorama, et il prend de superbes photos de haute qualité.