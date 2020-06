Test Xiaomi Redmi Note 9 Pro : sans doute, le champion du rapport qualité-prix ?

Redmi Note 9 Pro est illustrée comme le plus grand espoir de Xiaomi en ce premier semestre 2020. Commercialisé à partir de 279 euros hors promotion, il a toutes ses chances pour devenir le smartphone le plus vendu.

Redmi Note 9 Pro, ça vaut le coup ?

Ce n’est un secret pour personne que Xiaomi est un roi du rapport qualité-prix. En deux ans depuis son implantation en France, le prix du smartphone étant d’environ 200 euros, tous de très bonne qualité, la série Redmi Note est devenue l’un des produits les plus appréciés du marché. Logiquement, le nouveau Redmi Note 9 de Xiaomi continuera de gagner des parts de marché en 2020 (ses ventes représentent aujourd’hui 10% du marché français), quitte à augmenter le nombre de références. En effet, outre Redmi Note 9, cette année, nous avons également trouvé Redmi Note 9S et Redmi Note 9 Pro dans le catalogue du constructeur chinois. Le smartphone est proposé à 249 euros sur le site de Xiaomi et d’autres offres arriveront sans doute bientôt. Le Redmi Note 9 Pro est l’appareil le plus complet de cette gamme. Nous l’avons testé.

Un smartphone au grand format

Son écran de 6,67 pouces de diagonale n’est qu’un des plus grands écrans du marché, ce qui le rend difficile à manipuler d’une seule main. Le poids de l’appareil est de 209 grammes, ce qui aggrave encore ce phénomène. Le format de Redmi Note 9 Pro est sembable à une mini tablette. Certains l’apprécieront, d’autres se débarrasseront dès la première prise en main. Par conséquent, nous vous recommandons de continuer à lire ce test uniquement si vous aimez les grands téléphones ou êtes prêt à l’essayer.

Si vous y êtes toujours, vous devriez aimer l’écran Redmi Note 9 Pro. Malgré le prix bas de l’appareil, il est marqué comme Galaxy S20 et a un look très moderne, ce qui est une très bonne chose. L’écran LCD sélectionné par Xiaomi a une luminosité maximale de 615 cd / m2 (nettement inférieure aux 838 cd / m2 de son prédécesseur, mais toujours très bonne), et a un rapport de contraste à partir de 1598: 1, selon les mesures de notre laboratoire. Encore une fois, en ce qui concerne la fidélité des couleurs, ce sont tous des problèmes de réglage. Par défaut, il s’agit d’une valeur très moyenne (Delta E est 4,76). En sélectionnant l’affichage « Standard » dans les paramètres, Xiaomi fournit une calibration digne des meilleurs constructeurs (Delta E de 1,42) pour des couleurs justes.

Pour ceux qui passent beaucoup de temps sur son smartphone, Redmi Note 9 Pro est un excellent choix. Tant que vous avez suffisamment de puissance pour tenir l’appareil pendant longtemps, son écran rend le visionnage de vidéos ou le jeu très agréable. Nous apprécions également l’entretien de l’indicateur LED de notification en haut de l’écran. En clignotant, vous pouvez savoir qu’un message vient d’arriver. L’arrière du téléphone en verre n’est pas trop salissant et peut être tenu en main.

Capteur d’empreintes latéral

Dalle LCD oblige, Xiaomi ne peut pas dissimuler le capteur d’empreintes de son Redmi Note 9 Pro sous son écran (uniquement, l’OLED permet une telle prouesse). Au lieu de placer le capteur d’empreintes digitales à l’arrière de l’appareil, le constructeur chinois a choisi de l’intégrer dans le bouton de déverrouillage situé sur le bord droit du téléphone. D’autres marques ont déjà eu la même idée, comme Sony, Honor ou Samsung.

Nous ne sommes pas d’accord sur ce choix. La première raison est que nous pensons que l’emplacement du capteur d’empreintes digitales placé un demi-centimètre trop haut. Selon la façon dont vous tenez l’appareil, vous ne savez pas si votre pouce tombera sur le capteur biométrique du premier coup. Pour les gauchers, la situation est encore plus compliquée et l’indice peut évoluer à chaque fois. Cette fois, c’est un autre problème auquel sont confrontés tous les constructeurs. Cette position a conduit à de nombreuses tentatives inutiles. Par exemple, en sortant le smartphone de votre poche, il est probable que vous touchiez le capteur d’empreintes digitales avec votre paume, et le téléphone se mettra à vibrer de manière désagréable, vous envoyant un signal d’identification négatif … Bref, nous ne prendrons pas les empreintes digitales du capteur. Ce genre de « mobile » n’est pas très convaincant. Veuillez noter que vous pouvez également choisir d’utiliser un système de reconnaissance faciale 2D.

Excellente autonomie de la batterie

Comme Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro dispose d’une batterie ultra-haute capacité de 5020 mAh. Il s’agit en effet du Redmi Note le plus durable depuis … Nos résultats de laboratoire remontent à Redmi Note 3 en 2015, nous n’avons jamais vu Xiaomi aussi puissant. Ils ont assuré !

Avec son autonomie polyvalente de 16h39, le Redmi Note 9 Pro terrasse donc les Redmi Note 8 Pro (14h40), Redmi Note 8T (13h46) et Redmi Note 5 (13h23). La concurrence est logique, car ses concurrents directs Realme 6 (229 euros) et Realme 6 Pro (349 euros) offrent une autonomie multifonctionnelle à 10h06 et 15h39, respectivement. À l’usage, nous avons passé tout le week-end sans recharger, c’est très agréable. Le constat est identique en streaming vidéo (13h53) et en communication (30h48), les smartphones sont à chaque fois bien supérieurs à la moyenne. Il ne fait aucun doute que l’avantage de ce vin 2020 réside dans son autonomie.

Il est impératif de saluer la générosité de Xiaomi qui a fourni un chargeur rapide de 30W avec l’appareil. Pour moins de 300 euros, c’est encore très rare. Grâce à ce dernier, la batterie 5020 mAh du téléphone peut être complètement chargée en 1h26. Compte tenu de ses capacités, il est très satisfaisant.

Snapdragon et MediaTek

En 2019, le Redmi Note 8T utilisait un processeur Snapdragon tandis que le Redmi Note 8 Pro disposait d’un processeur MediaTek. En 2020, Xiaomi a changé de rôle. Redmi Note 9 a le droit d’utiliser des processeurs MediaTek, tandis que Redmi Note 9 Pro peut utiliser le puissant Snapdragon 720G de Qualcomm et 6 Go de RAM.

Grâce à cette puce, Redmi Note 9 Pro est devenu le smartphone le plus fonctionnel. Il fait actuellement partie des meilleurs smartphones d’entrée de gamme / milieu de gamme, loin devant son frère cadet dont nous testerons pour vous dès que possible. Redmi Note 9 Pro, compatible avec NFC, avec une prise jack, un port USB Type-C et un contrôleur infrarouge, embarque un équipement du plus complet. Sa surcouche logicielle MIUI a fait ses preuves depuis longtemps, et offre une expérience très agréable à la frontière d’Android pur et d’iOS. Malheureusement, nous pensons que le moteur de vibration du smartphone est un peu brusque.

Et pour l’appareil photo ?

Sur le papier, le module caméra de Redmi Note 9 Pro représente tout ce que nous détestons. Ce dernier est équipé de quatre caméras, mais surtout, c’est un moyen de modifier sa fiche technique. Deux d’entre eux sont en réalité plus que dispensables (un est dédié à la macro, l’autre à la profondeur de champ). Cette approche gagne progressivement en popularité sur le marché et donne aux consommateurs l’impression que les quatre capteurs minimum requis pour prendre une bonne photo … c’est évidemment faux. Seul le capteur principal du téléphone (64 Mpix, ouverture de l’objectif f / 1,89) et le deuxième capteur de 8 mpix (connecté à l’ultra grand-angle) valent votre attention. Veuillez également vous rappeler que le nombre de mégapixels n’est pas tout, et ces derniers mois, de nombreux appareils 48, 64 ou 108 Mpix, y compris Xiaomi, nous ont déçus.

Cependant, sans atteindre la qualité des smartphones haut de gamme, Redmi Note 9 Pro a réussi à nous surprendre positivement. Chaque jour, même si vous zoomez sur l’image, vous constaterez que le capteur principal offre une qualité intéressante, même si vous remarquez que celle-ci devient un peu granuleuse. Reconnaissons que nos exigences ici sont très élevées et que la qualité globale de cet appareil photo répond à nos attentes. Même si son rendu HDR est parfois manqué, surtout au niveau du ciel, l’ultra grand-angle est très satisfaisant

La nuit, tout dépend de la luminosité. Si la scène est un peu sombre, le Redmi Note 9 Pro est très robuste, et la qualité fournie par son capteur principal est, en effet, meilleure que ce que les gens attendent du prix. Une fois assombris, les bords de la photo seront granuleux et flous. Puisque l’ouverture est petite, c’est normal. Vu le prix du smartphone, tout cela reste bon. Une fois assombris, les bords de la photo seront granuleux et flous. Puisque l’ouverture est petite, c’est normal. Vu le prix du smartphone, tout cela reste bon. Malheureusement, on ne peut pas dire que l’ultra grand angle soit le même.

Fiche technique Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Système Android 10 Processeur Qualcomm Snapdragon 720G Taille (diagonale) 6.67 » Résolution de l’écran 395 ppp

Avec son Redmi Note 9 Pro, Xiaomi propose très certainement le meilleur smartphone du marché pour celui ou celle dont le budget n’excède pas les 300 euros. Ce mobile brille par son autonomie redoutable, ses performances dignes de smartphones vendus plus cher et réussit même à nous impressionner par la qualité de son appareil photo (sans atteindre le niveau des meilleurs bien sûr). Si vous cherchez un smartphone d’entrée de gamme, nous vous encourageons donc vivement à vous intéresser à ce modèle plutôt qu’à son petit frère, le Redmi Note 9, moins bien équipé. Seul bémol concernant le Redmi 9 Pro, il faut apprécier les grands formats. L’écran géant de presque 6,7 pouces du Redmi Note 9 Pro pourrait bien être, pour certains, rédhibitoire.