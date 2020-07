Zombie Army 4 Mission 3 : l’extension Deeper than Hell est disponible

Rebellion a le dernier chapitre de la série DLC pour Zombie Army 4 libéré. Mission 3 – Deeper Than Hell déployez-vous à des kilomètres sous terre pour survivre à une toute nouvelle mission de campagne.

Dans Deeper Than Hell vous vous frayez un chemin à travers un site archéologique fantomatique et devez vous défendre contre les horreurs anciennes. Les chasseurs morts découvrent une ville souterraine abandonnée peuplée d’anciens alliés et la source d’un terrible pouvoir occulte. Plus profond que l’enfer est la troisième et dernière mission de Hell Cult, la nouvelle et redoutable campagne en trois Zombie Army 4: Dead War.

Caractéristiques

Explorez les horreurs d’un tout nouvel emplacement dans cette horrible mission de 1 à 4 joueurs.

De nouveaux adversaires, objets de collection, réalisations et plus vous attendent.

Le chef est peut-être de l’histoire, mais la guerre de la mort continue.

Zombie Army 4: Mission 3 – Deeper Than Hell peut être acheté séparément ou dans le cadre du Season Pass.