Matrix 4 : Neil Patrick Harris sera-t-il le méchant ?

Le secret continue de dominer la production de The Matrix 4, mais le nouveau venu Neil Patrick Harris pourrait-il jouer le prochain méchant de Neo dans le prochain film ?

Neil Patrick Harris doit apparaître dans The Matrix 4, alors pourrait-il être en mission de méchanceté ? Le film original Matrix des Wachowski a été une entreprise révolutionnaire en 1999 et a donné un nouveau ton au cinéma d’action de science-fiction. Une paire de suites en 2003 (The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions) n’a pas réussi à susciter le même genre de réaction, mais malgré la suite quelque peu décevante des aventures de Neo, Matrix a conservé une forte identité culturelle et un public fidèle au cours des 20 dernières années. À tel point que la Warner Bros. a annoncé la sortie de Matrix 4 pour 2021.

Réalisé uniquement par Lana Wachowski à cette occasion, une grande partie de l’intrigue de Matrix 4 reste inconnue, et un sentiment de mystère plane également sur la distribution. Nous savons que Keanu Reeves apparaîtra pour reprendre (probablement) son rôle emblématique de Neo, et il sera rejoint par une autre ancienne de Matrix, Carrie-Anne Moss dans le rôle de Trinity. Selon les rumeurs, Lambert Wilson jouera le rôle du Mérovingien et Jada Pinkett Smith celui de Niobe. De façon fascinante.

D’autres nouveaux talents débarqueront dans Matrix 4

Matrix 4 promet également une sélection impressionnante de nouveaux talents. Yahya Abdul-Mateen, Neil Patrick Harris et Jessica Henwick sont parmi les noms qui rejoignent Neo pour sa prochaine aventure, tous dans des rôles non divulgués