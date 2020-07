Série A : Inter vs Brescia, Milan s’accroche avec puissance (0-6)

Belle démonstration de force pour l’Inter Milan, qui a une jambe en Ligue des champions après sa victoire contre son petit voisin lombard Brescia Calcio. L’Inter a renvoyé le bas du tableau à domicile 6:0 (3:0), le 29e des 38 jours de match et, en tant que troisième, a initialement un coussin de 16 points sur l’AS Roma.

Les Romains, qui ont neuf points de retard sur l’Atalanta Bergame dans la dernière place de la classe royale, joueront contre l’Udinese Calcio à domicile jeudi.

Bergame, quatrième, mené par l’arrière latéral allemand Robin Gosens, peut également faire un pas de géant vers une nouvelle participation à la Ligue des champions jeudi contre le sixième SSC Napoli, qui avait douze points de retard.

L’AC Milan a évité de peu l’embarras à l’avant-dernier SPAL Ferrara grâce à un but contre son camp. Avec l’ancien professionnel de Bundesliga Hakan Calhanoglu dans le onze de départ, les Rossoneri n’ont joué que 2: 2 (0: 2) malgré un peu plus de la moitié et doivent craindre pour les rangs de la Ligue Europa.

L’AC Florence est restée avec l’ancienne star de Bundesliga Frank Ribéry dans le onze de départ sans victoire dans le troisième match après le redémarrage. Contre Sassuolo Calcio, la Fiorentina a dû admettre sa défaite 1: 3 (0: 2).

Série A : la table

espace équipe Sp. portes Diff Pts. 1. Juventus Turin 29 59:25 34 72 2e Latium Rome 29 66:28 38 68 3e Inter Milan 29 62:29 33 64 4e Atalanta Bergamo 28 80:39 41 57 5. AS Rome 28 53:38 15 48 6. SSC Naples 28 46:37 9 45 7. AC Milan 29 36:37 -1 43 8e. Hellas Verona FC 29 37:34 3e 42 9. Cagliari Calcio 29 48:45 3e 39 10e Parma FC 29 40:38 2e 39 11. FC Bologne 29 41:46 -5 38 12e Sassuolo Calcio 29 51:50 1 37 13. AC Florence 29 35:42 -7 31 14. FC Turin 29 33:52 -19 31 15. Sampdoria Gênes 29 33:51 -18 29 16. Udinese Calcio 28 23:41 -18 28 17e FC Gênes 29 35:56 -21 26 18e Lecce 29 36:66 -30 25e 19e SPAL 29 23:50 -27 19e 20. Brescia Calcio 29 25:58 -33 18e