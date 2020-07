Spiderman – far from Home: J. Jonah Jameson (patron de Peter.B.P) est de retour

En ce qui concerne la page pour la diffusion de la bande dessinée, il y a précisément une incidence où ils l’ont cloué à 100%, et c’est J.K. Simmons comme J. Jonah Jameson. Simmons a joué Jameson dans les trois premiers films de Spider-Man pour Sam Raimi et a vraiment donné vie à ce rôle.

Les films Spider-Man faisaient partie du coup de poing 1-2-3 de Lame et X Men qui a lancé le boom des super-héros modernes que nous connaissons aujourd’hui. le Amazing Spider-Man la série n’a même pas pris la peine d’essayer de refondre Jameson en tant que personnage. Dès que Marvel a annoncé qu’elle travaillait avec Sony Pictures pour amener Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel, tout le monde se demandait s’ils feraient une refonte et qui ils choisiraient.

J.K. Simmons comme J. Jonah Jameson dans Spiderman

Il s’est avéré que Marvel a tiré un rapide sur nous tous car la scène post-crédits a révélé que Simm0ns reprenait le rôle, recadrant Jameson en tant qu’hôte de type Alex Jones d’une version de type InfoWars de The Baily Budgal. C’est un angle tellement intéressant, mais Simmons donnait l’impression qu’il n’était pas entièrement sûr qu’ils allaient faire une autre apparition en camée pour lui. Cela semble avoir changé au cours des derniers mois lorsque Simmons a été interviewé sur SiriusXM Le spectacle Jess Cagle (via The Hollywood Reporter) être confirmé plus d’une apparition.

« Ben ouais, [I’ll be back as Jameson] c’est la réponse courte « , a déclaré Simmons à son hôte. » Il y a un avenir pour J. Jonah Jameson après une interruption de plusieurs années. Il est apparu très brièvement pour ceux qui étaient assez sages pour rester à travers les crédits de Loin de la maison. … Il y a une autre apparition de JJJ dans la boîte, et d’après ce que j’entends, il y a un plan pour une autre encore. J’espère donc que JJJ continuera maintenant et pour toujours. «

J.K. Simmons comme J. Jonah Jameson dans Spider-Man: far from home.

Les camées ne seraient pas si difficiles à filmer encore plus, si ce sont juste plus de « reportages » que Jameson donne. Il s’agit essentiellement de mettre J.K. Simmons devant un écran vert et lui disant de canaliser certains Alex Jones dans la performance de J. Jonah Jameson pour laquelle il était si tristement célèbre. Quand verrons-nous Jameson la prochaine fois? Peut-être le maintenant retardé Morbius ou Venom: qu’il y ait du carnage? Comme nous l’avons dit, ces scènes ne seraient pas particulièrement difficiles à intégrer comme scène post-générique pour les films. Sony et Marvel semblent savoir qu’ils ne remanieront pas ce rôle de si tôt, ils pourraient donc tout aussi bien en profiter.

Morbius, réalisé par Daniel Espinosa, stars Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, et Tyrese Gibson. Il sortira le 19 mars 2021

