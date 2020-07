Samsung Galaxy S20 : une offre exceptionnelle chez Bouygues Telecom

Grande nouvelle pour ceux qui aimeraient acquérir le dernier modèle premium de chez Samsung à petit prix avec facilité de paiement.

En effet, l’opérateur Bouygues Telecom mène actuellement une grande campagne pour le Samsung Galaxy S20 jusqu’au 5 juillet. Pour ceux qui ne sont pas trop à la page des dernières sorties du moment chez Samsung, sachez qu’il s’agit de l’un des smartphones les plus performants et l’un des meilleurs photophones du moment.

Le géant coréen a fait en sorte de doté ce modèle des dernières technologies disponibles, pour offrir la qualité à un prix compétitif qui sur le marché où le modèle est vendu normalement à 909 €.

Bouygues Telecom offre ainsi aux consommateurs une opportunité de faire des économies sur l’achat du modèle. Nous allons donc vous détaillé cette offre et vous expliquer la démarche à suivre pour en profiter.

Le Samsung Galaxy S20

Pour ce nouveau modèle qui est sorti récemment, le géant coréen a décidé de doter la Galaxy S20 d’un incroyable écran plat AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz qui assure une parfaite fluidité et une incroyable qualité d’image et de couleur. Samsung a également fait de ce modèle, une référence en matière de photo, puisque la Galaxy S20 est équipée d’un triple capteur à l’arrière (12 MP + 64 MP + 12 MP) qui offre des photos d’excellente qualité même dans l’obscurité. Ces capteurs arrière sont également pourvus d’un zoom hybride x3 et d’un zoom digital jusqu’à x30. Pour les selfies, un capteur photo de 10 MP vous offrira de belles images avec un mode portrait à couper le souffle.

Pour ce qui est de la performance du téléphone, le Samsung Galaxy S20 est équipé d’un processeur Exynos 990 (plus puissant que la Snapdragon 865 dont sont équipés ses concurrents). Et pour faire tourner la machine, une batterie de 4 000 mAh fournira aux utilisateurs une autonomie d’une journée et demie. Pour le reste, à vous de le découvrir.

L’offre préférentielle de Bouygues Telecom

L’opérateur télécom a toujours fait en sorte d’offrir une occasion aux consommateurs d’acquérir les meilleurs smartphones du moment plus facilement en termes de prix. Et c’est justement le cas d’un des derniers modèles de chez Samsung, la Galaxy S20 qui démarre à partir de 1 € chez l’opérateur.

Bien sûr, pour profiter de ce tarif exceptionnel, il faudra s’engager sur une période de 24 mois avec un Forfait Sensation Avantages Smartphone, à raison de 8 € par mois.

Le forfait illimité 90 Go

En ce qui concerne le Forfait Sensation Avantages Smartphone de Bouygues Telecom, il s’agit de la gamme standard d’abonnements de l’opérateur qui vous permettra d’avoir un tarif avantageux pour l’achat d’un smartphone.

Pour profiter de cette offre sur la Galaxy S20, il faudra choisir la version avec 60 Go de données internet en France (et 35 Go dans l’UE/DOM/Suisse). Cette offre comprend également tous les appels, SMS et MMS en illimité dans toute la zone UE pour 26,99 € par mois pendant 12 mois. Au-delà, il faudra compter 41,99 € par mois pour profiter de cet abonnement.

Sachez cependant que, l’offre concernant la Galaxy S20 n’est valable qu’avec un engagement de 24 mois. Il est également important de savoir que le prix du forfait peut légèrement varier selon votre profil, donc il faudra bien vérifier le tarif sur la fiche Bouygues Telecom de la Galaxy S20.