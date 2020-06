Les meilleurs coques Samsung Galaxy S20 Ultra

Le dernier joyau de la couronne de Samsung, le Galaxy S20 Ultra, est devenu la quintessence d’un produit phare Android, quelque chose que nous avons également noté dans notre Test du Galaxy S20 Ultra.

Si vous prévoyez d’en obtenir un, ou si vous en avez déjà, il est préférable d’avoir un étui Galaxy S20 Ultra approprié pour emballer ce mauvais garçon. Vous ne pouvez pas risquer d’endommager un téléphone à 1 400 $, n’est-ce pas? Mais le choix d’un cas peut être une tâche difficile. Plus le téléphone est populaire, plus vous avez de choix, au point qu’il y a tellement de cas à choisir, devoir en choisir un vous stresse.

Et c’est pourquoi nous sommes là pour vous aider. Après avoir parcouru des centaines de coques Galaxy S20 ultra, nous avons préparé une très belle gamme: des étuis en cuir de luxe, des étuis en caoutchouc résistants, des étuis colorés fantaisie et bien sûr, les plus basiques en silicone. Après tout, certaines personnes ont juste besoin d’une poignée supplémentaire et d’une protection contre les rayures sans avoir à transformer leur téléphone en réservoir. Il existe également une grande diversité de styles, donc les chances de trouver un étui que vous aimez sont assez élevées.

Tout le monde n’aime pas les étuis, mais comme nous l’avons déjà dit, si vous avez dépensé autant d’argent sur ce téléphone, cela vaut la peine de dépenser un peu plus pour le garder intact. Ce qui est bien avec le S20 Ultra, c’est que sa conception n’est pas quelque chose à montrer, donc la plupart des coques Galaxy S20 Ultra que nous avons énumérées ci-dessous améliorent réellement l’apparence du téléphone. Le seul élément qui mérite d’être affiché est le relief de la caméra et il est presque impossible de le cacher même si vous essayez. Alors ne vous inquiétez pas, quel que soit le cas que vous choisissez, les gens sauront que vous secouez le Galaxy S20 Ultra.

Meilleurs coques Samsung Galaxy S20 Ultra

Ci-dessous, nous avons rassemblé les meilleurs coques Galaxy S20 Ultra de fabricants renommés. Bien sûr, à commencer par Samsung lui-même.

Samsung propose une variété d’étuis, du simple au gadget, mais nous avons sélectionné ceux qui répondraient aux besoins de la plupart des futurs utilisateurs du S20 Ultra.

Étui à rabat Ultra S-View pour Samsung Galaxy S20 Cet étui avec une couverture avant est parfait si vous transportez votre téléphone parmi des objets supplémentaires énervés qui pourraient laisser une marque sur son affichage. Contrairement aux étuis à rabat plus simples, celui-ci possède une fenêtre qui vous permet de voir toutes les informations importantes telles que l’heure et les notifications en un coup d’œil. Grâce au mode spécial toujours activé, vous avez le sentiment que cet étui et le téléphone sont censés être ensemble. Parce qu’ils sont. Voir aussi RBA prévient que des centaines de milliers de personnes pourraient être sans emploi à moins que JobKeeper ne soit étendu

Voir aussi Le Galaxy Note 20 est l'aboutissement des erreurs stratégiques de Samsung Coque en cuir ultra Samsung Galaxy S20 Le S20 Ultra est un téléphone cher mais ne dégage pas exactement cette ambiance. Si vous avez l’impression que les gens ne se font pas la bonne idée quand ils la voient, vous voudrez peut-être l’habiller dans un joli étui en cuir véritable.

Coque en Silicone pour Samsung Galaxy S20 Ultra Les étuis en silicone de Samsung sont un excellent moyen non seulement d’ajouter une barrière entre le monde extérieur et votre téléphone, mais aussi de changer sa couleur. Le Galaxy S20 Ultra n’est disponible qu’en noir et gris, de jolies couleurs ennuyeuses, avec ces étuis, vous avez quatre autres options disponibles.

Coque Samsung Galaxy S20 ultra robuste Si vous ne faites pas confiance aux matériaux mous chétifs comme le cuir et le silicone, c’est votre dernier recours. Cet étui est difficile mais a encore du caractère et est même livré avec des béquilles intégrées pour soutenir votre téléphone et profiter de tout contenu en mains libres. C’est également le seul étui robuste pour Galaxy S20 Ultra provenant directement de Samsung, donc si vous insistez sur la marque, c’est celui-là.