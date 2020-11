L’ancien entraîneur et directeur sportif de Leipzig, Ralf Rangnick, a félicité le défenseur central Tanguy Nianzou du FC Bayern Munich dans les tons les plus élevés et a prédit un bel avenir pour le nouveau venu français.

Selon ses propres déclarations, Rangnick a tenté pendant longtemps de faire passer Nianzou du Paris Saint-Germain à Leipzig et connaît donc très bien le spécialiste de la défense. « J’ai été en contact avec le joueur et ses parents pendant deux ans », a révélé Rangnick Sport1: « C’est un talent exceptionnel et sera l’un des meilleurs défenseurs centraux pour les dix prochaines années. »

Sa haute opinion de Nianzou a incité Rangnick à faire une prédiction audacieuse: « S’il reste en bonne santé, il sera un habitué dans un an. » Nianzou pourrait obtenir la concurrence d’un compatriote. Le défenseur de Leipzig Dayot Upamecano a longtemps été considéré comme un nouvel ajout aux champions du record.

« Physiquement, le Bayern a vu cela dans les duels directs: personne ne peut s’enfuir », a déclaré Rangnick. « Qu’il ait encore trop de balle de risque dans le match à venir, il l’apprendra certainement dans les prochaines années. »

Qui Upamecano, qui est toujours sous contrat à Leipzig jusqu’en 2023, apparaîtra à l’avenir, ne dépend pas de motifs financiers. « Je connais Upa et sa famille depuis de nombreuses années. Ils prennent non seulement des décisions qui leur semblent bonnes en termes d’image, mais ils prennent également des décisions basées sur le sentiment de ce qui est le mieux pour le joueur lui-même », a souligné Rangnick.

En 2017, le directeur sportif de RB de l’époque a amené Upamecano du club frère de Salzbourg aux Saxons pour dix millions d’euros. Depuis lors, le joueur de 22 ans a disputé 123 matchs avec Leipzig en rafale et a même joué en équipe de France, pour laquelle il a fait ses débuts dans le duel de la Ligue des Nations contre la Suède en septembre.