Pokémon Sword and Shield fête son premier anniversaire

Épée Pokémon et Bouclier sont officiellement sortis depuis un an maintenant, et les premiers titres de console principale de la série – si vous ne comptez pas Allons-y! Pikachu et Évoli– ont définitivement laissé leur marque.

Au 30 septembre, Nintendo a rapporté que Épée et Bouclier ont vendu 19,02 millions d’unités. Les titres sont presque garantis d’avoir surpassé cela depuis la sortie de son deuxième DLC, La toundra de la couronne, le 22 octobre.

Pouvez-vous croire que cela fait un an que nous avons exploré pour la première fois la région de Galar, Trainers? ⚔️🛡️ Vous pouvez tout nous dire sur vos aventures… ou vous pouvez simplement déposer vos meilleures captures d’écran Pokémon Camp ci-dessous. 👀🏕️🍛 # PokemonSwordShield pic.twitter.com/QZKlhi6ix8 – Pokémon (@Pokemon) 15 novembre 2020

La huitième génération de Pokémon Les jeux ont marqué la première fois dans l’histoire de plus de 24 ans de la franchise que le jeu utilisait le DLC pour ajouter du contenu supplémentaire qui n’était pas seulement un petit événement ou un Pokémon spécial. Les joueurs ont deux domaines supplémentaires à explorer avec le Île d’Armure et Couronne toundra, ainsi que des histoires plus petites et plus de Pokémon à capturer.

C’était également l’une des versions les plus controversées de Game Freak et de The Pokémon Company, car à ce jour, la communauté est profondément divisée sur la façon dont le jeu a été géré.

De nombreuses fonctionnalités, telles que la connectivité en ligne, la fidélité graphique (principalement pour les arrière-plans et les textures) et la suppression du Pokédex national en ne disposant que de 400 des 890 Pokémon disponibles à l’époque dans les jeux, y compris des Pokémon natifs de Galar.

L’absence d’un système en ligne robuste sévit toujours dans le jeu et le fiasco NatDex a provoqué un mouvement toxique sur les réseaux sociaux, largement appelé Dexit, ce qui a fait harceler les employés de Game Freak et de Nintendo par des fans déçus.

Cela n’aide pas non plus que de nombreuses fonctionnalités intéressantes, telles que se promener dans deux versions améliorées de la zone sauvage originale du jeu de base avec votre Pokémon préféré qui vous suivent et sans doute la meilleure façon de découvrir les batailles Max Raid, Dynamax Adventures, sont verrouillé derrière le Pass Expansion.

Game Freak a beaucoup fait pour améliorer la franchise avec Épée et Bouclier aussi, y compris des dizaines de changements de qualité de vie incroyables pour les joueurs qui combattent en compétition, comme un accès facile à l’entraînement EV et IV et des objets qui vous permettent de changer les capacités, la nature et plus encore de votre Pokémon. Il n’a jamais été aussi facile d’entrer dans des Pokémon compétitifs qu’aujourd’hui.

Un an après le début du cycle de vie du jeu, les joueurs peuvent transférer des Pokémon compatibles depuis le dernier service de stockage Pokémon, ACCUEIL Pokémon, bien qu’il y ait encore des limitations sur lesquelles les Pokémon peuvent être transférés dans Épée et Bouclier des joueurs plus âgés. Pokémon Go compatibilité pour le service vient d’être lancé, même s’il a ses propres problèmes auxquels Niantic et Game Freak doivent faire face.

Malgré ses défauts, Épée et Bouclier ont été un énorme succès et ont donné aux joueurs, même à ceux qui n’aimaient pas certaines parties du jeu, un aperçu de ce Pokémon comme une franchise peut ressembler à aller de l’avant sur le commutateur. Espérons que pour les fans, les développeurs pourront résoudre certains des pires problèmes avec les prochaines entrées et empêcher les médias sociaux d’être à nouveau un champ de mines aussi important pour la base de fans.