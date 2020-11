Lewis Hamilton remporte le septième championnat, correspond au record de Michael Schumacher

Après avoir remporté une course difficile pour égaler le record de Michael Schumacher de sept championnats de Formule 1 dimanche, le plus dur pour Lewis Hamilton a été de contenir ses émotions.

Sa voix pouvait être entendue se briser alors qu’il remerciait son équipe à la radio quelques instants après avoir franchi la ligne d’arrivée au Grand Prix de Turquie, tandis que sous le casque, les larmes commençaient à s’accumuler.

«Toutes ces émotions me traversaient et j’essayais de l’arrêter», a déclaré Hamilton lors de sa conférence de presse d’après-course. «Je pensais à toute ma carrière, depuis mes cinq ans quand je conduisais en kart à pédales, depuis quand nous avons remporté le championnat britannique, rentrer à la maison avec mon père et chanter ‘We Are The Champions’ et rêver d’être ici. «

Quelques instants après la victoire n ° 94 et le titre n ° 7, il s’est assis dans sa voiture, la tête entre les mains.

Lewis Hamilton a été porté aux larmes immédiatement après avoir remporté son septième championnat de F1 (Getty)

«Cela m’a vraiment frappé et j’ai éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas sortir de la voiture parce que je ne pouvais tout simplement pas y croire « , a déclaré Hamilton. » Je ne voulais pas que la visière se lève et que les gens voient des larmes couler, parce que j’avais toujours dit que je ne vous laisserais jamais voyez-moi pleurer. Je me souviens avoir vu des conducteurs pleurer dans le passé et je me suis dit « Je ne vais pas faire ça. » Mais c’était trop. «

S’exprimant peu de temps après sa victoire, Hamilton essuyait ses larmes alors qu’il se préparait à monter sur le podium.

«Je suis définitivement un peu perdu pour les mots», a-t-il dit, remerciant sa famille. «J’en ai rêvé quand j’étais enfant. C’est bien au-delà de nos rêves. »

Hamilton n’avait qu’un seul titre, avec McLaren en 2008, lorsqu’il a remplacé Schumacher chez Mercedes en 2013.

La voiture de Lewis Hamilton franchit la ligne d’arrivée du GP de Turquie (Getty)

«Rêvez l’impossible. Vous devez le chasser et ne jamais abandonner « , a déclaré Hamilton. » C’est pour tous les enfants qui rêvent l’impossible. Vous pouvez le faire. «

Hamilton n’avait besoin que de finir devant son coéquipier Valtteri Bottas pour sceller son sixième titre pour Mercedes, et Bottas a terminé un modeste 14e après avoir pris un mauvais départ.

Le pilote britannique est parti de la sixième place mais a tout de même remporté une quatrième course consécutive et 10e d’une autre saison extrêmement dominante.

«Je sais que je dis souvent que c’est au-delà des rêves les plus fous, mais toute ma vie secrètement, j’ai rêvé aussi haut que cela», a déclaré Hamilton. «C’était tellement tiré par les cheveux. Je me souviens avoir vu Michael gagner ces championnats du monde. En obtenir un ou deux ou même trois est si difficile.

«Seven est inimaginable. Il n’y a pas de fin à ce que nous pouvons faire ensemble, moi et cette équipe.

Le septième championnat du monde de Lewis Hamilton équivaut au record de Michael Schumacher (Getty)

Hamilton a placé environ 30 secondes devant Sergio Perez de Racing Point et Sebastian Vettel de Ferrari, qui a dépassé son coéquipier Charles Leclerc pour son premier podium d’une saison difficile.

« C’est un peu une surprise d’arracher le podium, mais je suis certainement très heureux », a déclaré Vettel. « C’était assez intense mais très amusant. »

C’était aussi le premier podium de Perez de la campagne, tandis que son coéquipier Lance Stroll n’a terminé que neuvième malgré la tête de la pole position pendant une grande partie de la course de 58 tours.

Vettel, quadruple champion de F1, n’a pas tardé à féliciter son rival de longue date, accroupi près de son cockpit et lui serrant la main en parlant.

Hamilton a remporté son premier titre avec Mercedes en 2014, et tous depuis, sauf en 2016, lorsque son coéquipier de l’époque, Nico Rosberg, l’a battu dans une bataille acrimonieuse qui a vu les amis adolescents du karting se briser.

Lewis Hamilton célèbre avec Sebastian Vettel (L) et Sergio Perez (R) (Getty)

« Sûrement l’une des plus grandes réalisations de l’histoire du sport », a déclaré Rosberg sur Twitter. « Félicitations Lewis et profitez des célébrations avec votre famille et vos amis. »

L’ancien défenseur de l’Angleterre et de Manchester United, Rio Ferdinand, a tweeté que Hamilton était «le plus grand sportif que ce pays ait jamais produit».

La balade est partie de la pole devant Max Verstappen de Red Bull sur un circuit resurfacé et dérapant non utilisé en F1 depuis 2011.

« Ce fut un gros test pour moi », a déclaré Hamilton. « Je ne me souviens pas d’avoir eu une course sur glace avant. »

Un départ chaotique a vu Verstappen caler tandis que Hamilton s’est hissé à la troisième place pour perdre l’adhérence et se faire dépasser par Alexander Albon et Verstappen de Red Bull. Vettel a fait un excellent passage de la 11e à la troisième place, mais Bottas a tourné et a chuté.

La voiture de sécurité virtuelle a été activée au 13e tour après l’arrêt d’Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo sur le côté de la piste.

Lewis Hamilton a laissé entendre que les négociations contractuelles commenceraient peu après son septième titre en F1 (Getty)

L’impatient Verstappen a poussé trop fort derrière Perez, deuxième, et a perdu le contrôle pour tourner deux fois sur la piste. Il a de nouveau boxé pour de nouveaux pneus au 19e tour.

À mi-parcours de la course, Stroll et Perez devançaient Hamilton mais perdaient du terrain. Stroll est venu chercher de nouveaux pneus au 37e tour et Hamilton a utilisé le DRS pour dépasser Perez un tour plus tard et prendre la tête.

Le changement de pneu de Stroll s’est retourné contre lui et il a été rapidement dépassé par les deux Ferrari, tandis que Bottas a filé pour la quatrième fois à l’arrière du peloton.

Lors d’une journée humiliante pour le pilote finlandais, il a été doublé par Hamilton vers la fin.

La prochaine étape pour Hamilton est la signature d’un nouveau contrat, et il a laissé entendre que les négociations de contrat commenceraient bientôt.

«C’est certainement quelque chose que nous devons aborder», a-t-il déclaré. «Je voulais mettre cela de côté et attendre que le travail soit terminé. Probablement au cours des prochaines semaines … Mais nous y arriverons, j’en suis sûr.