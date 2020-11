10 scènes ingénieuses dans des films autrement terribles

Même les pires films ont généralement au moins un ou deux aspects méritoires – peut-être y a-t-il une performance décente qui se démarque du peloton, des CGI efficaces ou peut-être quelques sélections musicales cool.

Mais parfois, il y a une seule scène si créative et si intelligente à la fois dans la conception et dans l’exécution, que le public se demande comment elle s’est retrouvée dans une œuvre de cinéma aussi misérable et sans valeur.

Ces 10 scènes, des battements d’action inspirés aux scènes de mort impressionnantes, en passant par les one-liners intelligents et tout le reste, suggèrent que leurs films avaient le potentiel d’être bien plus que la stupidité cynique et cinématographique qu’ils étaient autrement.

Qu’elles parlent d’un film qui a peut-être été mutilé par l’interférence du studio ou d’un cinéaste qui a frappé l’or pendant quelques minutes, ces scènes se démarquent comme étonnamment intelligentes, réfléchies et divertissantes.

Ce sera toujours dommage qu’ils ne se soient pas retrouvés dans de meilleurs films, mais ils rendent au moins ces films terribles un peu plus faciles à tolérer. Ou peut-être sauver des heures de votre vie et simplement regarder les scènes individuelles sur YouTube …