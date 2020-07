Science : ces fausses théories favorisées par le septième art

Ce n’est pas un secret que lorsqu’il s’agit de la représentation de la science à la télévision et au cinéma, cette réalité est souvent une réflexion.

Pour la plupart des gens, ce n’est pas un problème. Le cinéma, c’est l’évasion. Fantaisie. Fiction pour émousser le monde réel. Du fantasme, ça va. Cela étant dit, pour ceux dont la vie tourne autour du sujet, passant leurs journées à produire de nouvelles innovations et des recherches pour améliorer la société et la vie de beaucoup d’autres, cela peut devenir assez gênant, surtout lorsque ces idées fausses deviennent des croyances répandues en raison de leur utilisation continue à travers divers médias. Cela n’est cependant pas vrai pour tous les films et émissions de télévision, Dark Waters de 2019 par exemple, qui dépeint un compte rendu plus précis du travail effectué par les scientifiques, mais avec quelques embellissements. Ces représentations sont cependant dans la grande minorité.

D'une autre part, combien de fois est-ce que nous voyons sur nos écrans quelqu'un souffrant d'une horrible et accident tragique, impliquant généralement une sorte de rayonnement ou chimique déversement, entraînant des altérations de leur ADN qui leur confèrent des super pouvoirs ?

Eh bien mes amis, pour ceux d’entre vous qui ont peut-être dormi durant les cours de science, je regrette de vous informer que dans le monde réel, ce ne serait pas se produire. (Je sais, je sais, une révélation choquante). Mais que se passerait-il réellement?

Tout cela dépend de nombreux facteurs, par exemple : l’intensité et le type de rayonnement, quelle partie de l’ADN est affectée, et juste chance aléatoire. Quoi qu’il en soit cependant, les résultats ne sont jamais bons.

Dites que vous étiez dans un laboratoire et que vous avez été foudroyé par un éclat de rayonnement gamma d’énergie qui a déchiqueté votre ADN. Vos deux résultats les plus probables de cela sont soit une mort un peu rapide et douloureuse comme votre corps commence à se désintégrer de l’intérieur (nous avons tous entendu parler de empoisonnement par les radiations, non?), ou un développement très agressif du cancer votre corps, suivi de nouveau par une mort douloureuse.

Cela se produirait pour la plupart des produits chimiques et des radiations qui

altère l’ADN de votre corps. Chacune de vos cellules contenant de l’ADN a de nombreuses systèmes qui examinent les signes de dommages à l’ADN. Si l’un de ces signes est reconnus et jugés irréparables (un peu comme ce qui se passerait avec des rayonnement intense), la cellule initie essentiellement une séquence d’autodestruction connu sous le nom d’apoptose. Si cela se produit dans suffisamment de cellules, cela entraînera une panne des tissus, entraînant une défaillance de plusieurs organes.

De plus, si ces altérations de l’ADN affectent suffisamment de ces systèmes cellulaires directement, la séquence d’autodestruction peut ne jamais être

commencé, et une lignée cellulaire immortelle à division rapide peut exister,

plus communément appelé cancer.

Un rayonnement moins intense et de moindre énergie, comme la lumière UV,

pénétrer les couches supérieures de la peau et causer des dommages beaucoup moins importants aux les systèmes du corps. Une partie de l’ADN peut même être réparée sans problème. De telles réparations ne sont malheureusement pas infaillibles et peuvent conduire à la peau cancer. Afin de nier cela, les cellules se suicident souvent, entraînant dans ce que nous appelons les coups de soleil.

Mais si ces mutations peuvent se produire si fréquemment, comme avec la lumière UV, et comme les mutations sont censées donner des superpuissances, pourquoi personne ne s’est encore présenté avec de tels pouvoirs ?