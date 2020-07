NASA : la candidature du Boeing Starliner comme atterrisseur lunaire

L’inspecteur général de la NASA enquête sur Boeing, l’une des deux sociétés fournissant des véhicules d’équipage commerciaux pour des vols d’astronautes à la Station spatiale internationale, dans le cadre d’un récent contrat de compétition pour atterrir des astronautes sur la lune, selon un rapport du Washington Post.

Selon le rapport du 20 juin, un haut fonctionnaire de la NASA s’est entretenu avec un cadre supérieur de Boeing au sujet de l’offre de la société pour un contrat d’atterrisseur lunaire commercial, et Boeing a ensuite tenté de modifier sa proposition après la date limite de soumission.

Des responsables inquiets de la NASA ont renvoyé la situation au bureau de l’inspecteur général de l’agence. Le leadership de la NASA a finalement demandé à Doug Loverro démissionner de son poste d’administrateur associé de la direction des vols spatiaux humains de la NASA dans le cadre de l’affaire, ajoute le rapport.

En relation: Le premier test en vol de Boeing Starliner en photos

Boeing Starliner

Loverro s’est entretenu avec Space.com après sa démission. « La plus grande fausse rumeur, celle qui m’inquiétait le plus et je pense que l’agence était la plus préoccupée … était qu’il y avait un problème avec le lancement de l’équipe commerciale à venir la semaine prochaine que j’avais démissionné, et rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité « , at-il dit. À l’époque, des rumeurs étaient en ligne disant que Loverro avait un problème avec le contrat d’atterrisseur lunaire, mais Loverro a refusé de commenter cette question.

Space.com a également demandé si la démission était liée à une enquête de l’inspecteur général sur la stratégie d’acquisition de la NASA pour le programme Artemis, qui a été ouverte le 25 mars.

« Ce rapport d’IG est un rapport lié à l’acquisition qui a été lancé par l’IG exactement comme ils commencent d’autres choses, ils sélectionnent certaines choses à examiner et à voir comment l’agence se porte », a déclaré Loverro. « C’est tellement complètement différent. Il se trouve que c’est contemporain, mais c’est complètement différent de tout ce qui pourrait arriver qui affecterait cela. »

Boeing n’a pas remporté le contrat d’atterrisseur lunaire et l’affaire est toujours sous enquête, a rapporté le Post.

La NASA a finalement choisi SpaceX, Dynetics et une équipe dirigée par Blue Origin en avril pour développer des atterrisseurs pour le programme Moon de l’agence , appelé Artemis. Si tout se passe comme prévu avec Artemis, le premier atterrissage humain du programme, le premier depuis que le programme Apollo de la NASA a fait atterrir un humain sur la lune en 1972, sera en 2024. La société qui entreprendra cette première mission n’a pas encore été sélectionnée. En règle générale, l’enquête d’un inspecteur général prend au moins des mois pour se terminer, puis les résultats de l’enquête pourraient être envoyés aux dirigeants de la NASA pour les prochaines étapes ou au ministère de la Justice si des mesures punitives doivent être prises, indique le Post. L’inspecteur général, Loverro et Boeing ont refusé de commenter le rapport Post et aucune des allégations n’a été prouvée par l’inspecteur général ou devant le tribunal. Cette nouvelle survient alors que Boeing tente de lancer son premier véhicule d’équipage commercial pour la NASA. En décembre 2019, un test clé non vissé a échoué et retardé les plans de Boeing d’envoyer des astronautes dans la station spatiale. Boeing et SpaceX ont reçu des contrats évalués à près de 7 milliards de dollars collectivement pour la phase finale du programme d’équipage commercial en 2014. SpaceX a lancé avec succès son premier vol en équipage, Démo-2 , le mois dernier; les deux astronautes de cette mission restent en orbite. Voir aussi L'architecte pénitentiaire obtient une nouvelle extension appelée autorisé pour le transfert