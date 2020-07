Sony envisage de soumissionner pour Warframe et les développeurs de Brink

Selon Bloomberg, Sony envisage une offre pour la société holding basée à Hong Kong Leyou Technologies, qui possède le développeur de Warframe Digital Extremes. Le groupe répertorie également le créateur de Brink Splash Damage parmi ses filiales et détient une participation importante dans le studio de support Certain Affinity. La concentration multijoueur de ces équipes comblerait certainement une lacune dans le portefeuille de PlayStation.

Bien sûr, le géant japonais n’est pas la seule organisation dans la course: iDreamSky, une entreprise chinoise avec Tencent parmi ses investisseurs, est en discussion avec Leyou depuis un certain temps – et a même déposé une offre de 1,23 milliard de dollars dans le cadre d’une offre conjointe avec CVC Capital Partners. La pandémie de coronavirus a toutefois mis ces discussions au point mort, bien que l’entreprise soit toujours très à la chasse.

« Sony espère pouvoir écarter les autres soumissionnaires avec une plus grande certitude de financement », ont expliqué les sources de Bloomberg. « Leyou’s [controlling shareholder Charles] Yuk a pour objectif de choisir un acheteur et de signer un accord dès ce mois-ci, ont déclaré les gens. Les pourparlers sont toujours en cours et aucune décision finale n’a été prise. D’autres soumissionnaires pourraient encore émerger. »

Il sera intéressant de voir comment Sony aborde cette question s’il remporte la guerre des enchères. Vraisemblablement, des titres comme Warframe resteront multiformats et pourraient même être exploités indépendamment de Sony Interactive Entertainment. Cependant, le titulaire de la plate-forme a exprimé son intérêt à entrer dans l’espace de jeu en ligne depuis un certain temps maintenant – et cette acquisition potentielle ouvrirait certainement cette porte.