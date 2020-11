Samsung pourrait-il abandonner la série Galaxy Note en 2021?

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Deux autres pronostiqueurs ont suggéré que Samsung pourrait ne pas fonctionner sur les nouveaux appareils Note.

Cela ferait écho à un rapport plus tôt cette année, alléguant que les pliables pourraient remplacer la ligne Note.

Nous avons déjà entendu dire que Samsung pourrait abandonner la série Galaxy Note en 2021 au profit de la gamme Galaxy Fold. Ce serait un bouleversement majeur pour l’entreprise, mais au moins deux autres sources ont révélé des informations suggérant que cela pourrait effectivement être le cas.

Police Android écrivain Max Weinbach affirmé sur Twitter que Samsung devrait proposer quatre téléphones Galaxy S21 et trois pliables en 2021. Ces téléphones sont le Galaxy S21 FE, le Galaxy S21, le Galaxy S21 Plus, le Galaxy S21 Ultra, le Z Flip 3, le Z Fold 3 et le Z Fold FE. En d’autres termes, il ne répertorie nulle part la série Note. Consultez le tweet ci-dessous.

Pendant ce temps, le tipster Ice Universe a aussi réclamé qu’il n’y a «actuellement aucune information sur le développement» de la série Galaxy Note 21. Il convient de noter (heh) que Ice Universe a une réputation mitigée, mais ces deux sources font écho à un rapport de Corée en août.

L’Elec a rapporté plus tôt cette année que Samsung n’avait pas confirmé le lancement de la série Note pour la seconde moitié de 2021, affirmant qu’un Z Fold 3 avec un S-Pen était plutôt prévu pour cette fenêtre de sortie. Le point de vente a ajouté à l’époque que les ventes pliables pourraient être le facteur le plus important pour déterminer si une gamme de billets 2021 pouvait aller de l’avant. En d’autres termes, si les pliables Samsung atteignent un niveau de succès commercial similaire à celui de la ligne Note, la société abandonnerait ostensiblement la série 2021 Note au profit des pliables.

Le point de vente a également été parmi les premiers à signaler que Samsung pourrait apporter le S-Pen au Galaxy S30 Ultra. Et si le stylet était disponible pour la série Galaxy S de Samsung, qu’est-ce qui ferait ressortir un appareil Note?

Tout cela n’est pas une preuve définitive que Samsung abandonne la série Note en 2021. Il est possible que les ventes pliables ne soient pas proches de celles de la famille Note, ou la société pourrait décider de sortir de toute façon de nouveaux téléphones Note. Mais il semble certainement que Samsung pourrait évoluer dans une direction différente.

