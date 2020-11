PS5: Denon / Marantz prend désormais en charge l’audio MPEG-H 3D, éventuellement pour Tempest Engine

On soupçonne depuis un certain temps que le groupe Sound United, sous lequel opère également Denon / Marantz, soutiendra Tempest Engine de Sony pour un son 3D immersif. Cela signifie que la technologie ne serait pas seulement limitée aux écouteurs, mais pourrait également être transférée au cinéma maison existant.

Denon / Marantz ont fait un premier pas dans cette direction avec une mise à jour du firmware actuelle, avec laquelle la prise en charge du codec audio MPEG-H 3D est désormais également disponible. Marc Cerny de Sony avait déjà mentionné dans un livre blanc en mars que le Tempest Engine utilise probablement ce codec. Sony évite ainsi les frais de licence pour Dolby Atmos et DTS: X, sur lesquels Microsoft s’appuie, par exemple, tout en établissant son propre format de son 3D en même temps. Le codec audio 3D MPEG-H est déjà utilisé dans le 360 ​​Reality Audio de Sony, c’est pourquoi on est presque sûr que le Tempest Engine y est également lié.

La déclaration officielle sur le codec audio MPEG-H 3D, qui a été développé par Fraunhofer IIS, déclare:

« Avec la disponibilité du MPEG-H pour les récepteurs AV de Denon et Marantz, les utilisateurs peuvent désormais profiter d’un son enveloppant et personnalisable de la plus haute qualité qui rend justice aux intentions du créateur. »