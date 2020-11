Vous ne devinerez jamais quel film Marvel est le meilleur sur les tomates pourries

La bataille entre les critiques et le public fait rage depuis apparemment aussi longtemps que le temps lui-même. Malgré le fait de regarder les mêmes choses et de professer un amour pour les films, les critiques et le public ne semblent jamais s’entendre. Que ce soit en raison d’opinions divergentes sur ce qui fait quelque chose de bien ou simplement d’avoir une méfiance envers l’autre, les deux groupes se disputent régulièrement sur les films et semblent le plus souvent en désaccord sur leur qualité.

Eh bien, un bon moyen de vaincre votre ennemi est de le connaître. Donc, si vous voulez conquérir les critiques, comprendre comment ils fonctionnent et ce qu’ils apprécient est un premier pas important. Connaître les opinions des critiques sur divers films permet d’acquérir des connaissances intéressantes, et si vous n’avez pas encore recherché ces partitions de Rotten Tomatoes, vous êtes sûr de voir des résultats surprenants.

Soyez averti, cependant, juste parce qu’un film a été présenté comme le meilleur de son genre ou semble avoir été acclamé à l’unanimité par la critique, la réalité peut vous choquer. Qu’il s’agisse des Avengers, de Black Panther ou de Thor, les scores des critiques pour l’univers cinématographique Marvel peuvent ne pas être aussi faciles à deviner que vous le pensez. Mais si vous êtes prêt à jeter un coup d’œil derrière le rideau et à voir où les critiques ont classé les films de Marvel, alors répondez à ce quiz!