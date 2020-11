Salah n’a pas plongé contre West Ham, a des marques pour le prouver: Klopp – Football

Couleur Caramel Gloss Bio N°816 Ouzvar Cerise 9ml

Le gloss bio n°816 de la marque Couleur Caramel colore vos lèvres et leur apporte de la brillance. Il permet également de les hydrater et de les protéger contre les rayons ultraviolets A. Le plus de ce produit ? Sa texture agréable et sa longue tenue.