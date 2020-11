« Pas ce que nous méritons »

Gérer le douloureux 2: 6 était visiblement difficile pour les champions d’Autriche. Pendant 79 minutes, Red Bull Salzburg a embarrassé le grand FC Bayern Munich et a finalement dû faire la connaissance du rouleau compresseur bavarois. « Le 2: 6 ne montre pas ce que nous méritions », a soupiré le milieu de terrain Dominik Szoboszlai après la deuxième défaite du troisième match de poules de la Ligue des champions.

Non seulement Jesse Marsch a été marqué par le KO violent contre le tenant du titre. « Nous avons été exceptionnels pendant 75 minutes. C’est dommage de ne pas trouver le bon résultat à la fin. Les garçons ont joué au-delà de leurs limites », a déclaré l’entraîneur de Salzbourg. «75 très bonnes minutes», répéta Marsch, comme s’il ne voulait pas reconnaître les chiffres sur le tableau d’affichage. « Puis vient un but standard et trois autres. C’était comme un barrage éclaté. D’abord un trou, puis beaucoup. »

Après la première avance de Mergim Berisha (4e) et deux revers sous forme d’un penalty que Robert Lewandowski a converti en toute sécurité (21e) et le but contre son camp de Rasmus Kristensen juste avant la pause (44e), les « Bulls » se sont affrontés du fait de la couronne. Stade vide à domicile par le Joker Masaya Okugawa (65e) face au Lok Moscou et à l’Atletico Madrid de retour. Mais Jérôme Boateng (79e), Leroy Sane (83e) et Lucas Hernandez (92e) ont offert à Hansi Flick la 14e victoire consécutive dans la catégorie reine pour le premier anniversaire en tant qu’entraîneur-chef du Bayern.

« Nous étions vraiment bons, nous les avons vraiment ennuyés, on pouvait le sentir sur le terrain », a déclaré Zlatko Junuzovic, pleurant une occasion manquée. « Lorsque le score était de 2-2, nous avons eu la chance de faire 3-2 parce que nous manquions de détermination », a déclaré le vétéran, évoquant une chance de Noah Okafor peu de temps avant de reculer. « Bien sûr que ça ronge maintenant. »

La déception de Marsch a été rejointe par la critique de l’arbitre, qui était inhabituellement dure pour lui: « Je n’ai jamais rien dit sur l’arbitre, mais aujourd’hui, il faut dire: il n’était pas bon », a critiqué l’arbitre néerlandais expérimenté Danny Makkelie. Surtout, alors que le score était de 1: 1, un handball de Corentin Tolisso est passé inaperçu dans la surface de réparation, agaçait Salzbourg. « Je sais que nous sommes un petit club, le Bayern Munich est un grand club », a déclaré Marsch et a indiqué que de tels sifflets doivent d’abord se mériter.

« C’était un match de premier ordre pour le spectateur neutre, un jeu très divertissant avec beaucoup de vitesse », a analysé Flick. L’entraîneur du triple vainqueur allemand a beaucoup loué la « bonne structure de jeu » de l’outsider. « Salzbourg l’a très, très bien fait dès le début. Ils ont bien fermé les salles et ont joué un très bon match de quart quand ils ont gagné le ballon. Ils nous ont vraiment mis à l’épreuve une ou l’autre fois. Nous avons dû très bien défendre et Manu (Le gardien Manuel Neuer, ndlr) prouve également sa classe. «

Avec neuf points en trois matchs, la promotion du Bayern en huitièmes de finale est presque fixée. La deuxième place est toujours à portée de main pour Salzbourg, qui détient un point, à « la mi-temps ». L’Atletico Madrid compte trois points d’avance après un nul 1-1 au Lok Moscou (2 points).

Jesse Marsch: « Je ne suis pas content de ce changement »

Le résultat du jeu parallèle précédemment joué a conduit Marsch à un changement défensif avec le score de 2: 2, ce qui n’a pas fonctionné. Trois minutes après que le défenseur Jerome Onguene a remplacé l’attaquant Berisha, le score est tombé 3-2. « À ce moment-là, la victoire 2-2 était un bon résultat pour nous, surtout après Lok contre l’Atletico », a déclaré Marsch, qui rétrospectivement « ne répétera certainement pas » le mouvement. « Je ne suis pas content de ce déménagement. » Comme à Madrid, le troisième but est venu d’un corner. Mars: « Cela nous fait mal. »

Contrairement à leur entraîneur, les joueurs ont apparemment tout donné. « Nous voulions gagner le match, nous avons tout mis sur une seule carte », a déclaré Junuzovic. Maximilian Wöber a ensuite critiqué l’approche « trop ​​euphorique » de l’équipe. « Nous devons juste agir de manière plus détendue, cela commence tout en avant et se termine tout en arrière. » Le défenseur de l’équipe de l’ÖFB a rappelé la défaite contre l’Atletico Madrid la semaine précédente. « Ils ont fait 3-2 et pas un seul ballon de notre part n’était dans la surface de réparation, car ils se sont juste rapprochés. Nous manquons juste ça. »

Mardi, la tête de Boateng a frappé la résistance de Salzbourg. « Ensuite, il y avait des crânes suspendus, nous avons abandonné. Bien sûr, cela ne devrait pas arriver dans un match comme celui-ci où vous marquez quatre buts dans les dix dernières minutes, il n’y a aucune excuse pour cela », s’est plaint Wöber. Il voulait toujours filtrer le positif. « Nous avons joué contre le Bayern Munich pendant 80 minutes, à la hauteur des yeux. Ce n’est pas acquis pour un club comme le Red Bull Salzburg. Cela montre également la qualité de cette équipe. »