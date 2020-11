Royal Antwerp – LASK: Voir la Ligue Europa à la télévision, en direct et en direct

C’était un match à faible chance et souvent ennuyeux en Belgique. LASK avait la plupart du temps sous contrôle et n’a dû commencer à trembler qu’après l’avance et le carton rouge. En fin de compte, cependant, le 1-0 est parfaitement bien et donne à Anvers sa première défaite à domicile en 24 matchs.

La phase initiale appartenait définitivement aux Linzers. La défense était solide, l’offensive tentait au moins de mettre plus d’accents que son homologue belge. LASK a subi le seul véritable revers en première mi-temps en raison d’une blessure au genou de Marko Raguz, pour qui il n’est pas allé plus loin. Sans réelle chance de marquer, il est entré dans le vestiaire.

Même après la mi-temps, l’équipe de Dominik Thalhammer a connu un départ plus énergique. Mais cette fois, ils se sont également récompensés, plus précisément Johannes Eggestein. Après une belle contre-attaque, Gruber lève le ballon au-dessus de la défense par la droite, l’attaquant de prêt allemand a eu le temps d’arrêter le ballon avec sa poitrine et de l’insérer en toute confiance (54e).

En conséquence, Anvers a essayé d’augmenter le rythme et de changer offensivement. Les hôtes ont reçu un autre coup de pouce en raison d’une faute stupide de James Holland, qui lui a donné le carton jaune-rouge. Les Linzers étaient en infériorité numérique au cours des 20 dernières minutes.

Après cela, LASK a eu du mal, mais a été en grande partie capable d’éviter les scènes dangereuses. Les Belges n’ont pas réussi à avoir une chance sérieuse jusqu’à la fin. Dans une ou deux situations où c’était dangereux, les hôtes n’avaient pas le coup de poing final.

Royal Antwerpen – LASK Score: 0: 1 (0: 0)

Buteur / s: Eggestein (54e)

Royal – LASK: Les alignements

Anvers: Butez – De Laet, Hongla, Seck, Jucklerod – Gerkens, Haroun, Verstraete – Refaelov, Mbokani, Miyoshi

remplacement: Beiranvand – Boya, Benavente, Ampomah, Buta, Lukaku

LASK: Schlager – Wiesinger, Trauner, Filipovic – Ranftl, Hollande, Michorl, Renner – Gruber, Raguz, Balic

remplacement: Gebauer – Ramsebner, Tscheberko, Andrade, Potzmann, Madsen, Haudum, Eggestein, Goiginger

Quelque chose manque: Grgic (verrouillé)

Classement du groupe J de la Ligue Europa

espace Équipe Sp S U N T: GT Points 1. Tottenham Hotspur 3 2 1 6: 2 6 2. Royal Anvers 3 2 1 3: 2 6 3. LASK 3 2 1 5: 6 6 4. Ludogorez Rasgrad 3 3 5: 9

