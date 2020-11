Supernatural a commencé comme « une terrible arnaque » avant de devenir quelque chose de grand

Alors que nous nous rapprochons de la (respiration profonde) fin de Surnaturel, il est naturel de revenir au début. Dans cet esprit, le créateur de la série Eric Kripke (connu de nos jours pour l’évasion de super-héros d’Amazon Les garçons) a donné des interviews meurtrières sur l’origine de Surnaturel retour dans * vérifie les notes * 2004. Dans une discussion récente pour le prochain numéro du 9 novembre de TV Guide Magazine (via TV Insider), Kripke se souvient de sa présentation originale à The WB (qui fusionnerait finalement avec UPN pour devenir The CW) et comment cela a conduit à l’émission que nous connaissons et aimons aujourd’hui.

En 2004, Kripke venait juste de l’annulation de son éphémère Tarzan série lorsque la cadre de Warner Bros., Susan Rovner, lui a demandé un pitch pour un nouveau spectacle. «J’ai eu l’idée d’un journaliste qui voyageait dans une camionnette et écrivait sur les légendes urbaines. C’était fondamentalement une terrible arnaque de [Kolchak: The] Rodeur nocturne», A déclaré Kripke à TV Guide Magazine.

Rovner n’était pas dedans et a demandé si Kripke avait autre chose. Lecteur, Kripke n’avait rien d’autre – mais il l’a simulé jusqu’à ce qu’il, euh, le fasse. Il se souvient, 16 ans plus tard: «J’ai dit: ‘J’ai une autre version de deux gars qui sillonnent le pays, plongeant dans et hors de ces légendes.’ Puis, sur place, j’ai inventé «… et ce sont des frères». Je lui ai dit que toutes mes notes étaient à la maison et j’ai passé une semaine à écrire ce qui est devenu le pitch pour Surnaturel. »

Mais Surnaturel n’était toujours pas dans sa forme parfaite. Dans son format d’origine, selon une interview que Kripke a faite avec EW, la trame de fond des frères était légèrement différente: alors que Dean a grandi en connaissant les monstres, Sam ne l’a pas fait. Dans cette ébauche du pilote, «Dean a toujours été l’enfant troublé qui est sorti et a trouvé et ramène maintenant Sam dedans», a déclaré Kripke à EW. Selon Kripke, le script était «stupidement compliqué» et «super ennuyeux» et Warner Bros. a choisi de ne pas emmener le pilote au WB… mais ils ont donné à Kripke une chance de faire mieux. Il a passé les vacances de Noël à écrire et, trois semaines plus tard, a eu un deuxième projet, apparemment meilleur.

Partager : Tweet