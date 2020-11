One Way mettra en vedette Kevin Bacon comme un mauvais père – / Film

Kevin Bacon a rejoint le casting de Sens Unique, un thriller d’action du réalisateur Andrew Baird. L’histoire suit un criminel, joué par Colson Baker, Musicien AKA Machine Gun Kelly, en fuite avec un sac d’argent volé au patron. Le personnage de Baker se tourne vers son père, joué par Bacon, pour obtenir de l’aide. Mais le personnage de Bacon n’a aucun intérêt à remporter un prix du père de l’année, et au lieu de cela, son fils est raté, rendant les choses encore plus mortelles.

Deadline raconte l’histoire de Kevin Bacon rejoignant le Sens Unique jeter. Le film met également en vedette Colson Baker et Travis Fimmel. Voici un synopsis:

Dans Sens Unique, Freddy (Baker) part en fuite avec un sac plein d’argent après le vol de son ancien chef du crime. Avec une blessure potentiellement mortelle, il se glisse dans un bus qui se dirige vers le désert incessant de la Californie. Après un appel à l’aide, le père de Freddy (Bacon) le trahit, informant le chef du crime où il se trouve. Avec sa vie glissant entre ses doigts, Freddy n’a que très peu de choix pour survivre.

La production du film devrait commencer en février à Los Angeles et Tulsa. Andrew Baird dirige un scénario de Ben Conway, avec Highland Film Group s’occupant des ventes.

«Je suis vraiment ravi de travailler avec Kevin», a déclaré Baird. «Il était déjà une grande star quand il a vraiment attiré mon attention en tant que Willie O’Keefe dans Oliver Stone’s JFK. Pour moi, il a montré un côté nouveau, brut et très puissant. Son tour en Le bûcheron aurait dû lui gagner un Oscar et j’adore son travail dans son nouveau spectacle Ville sur une colline. Kevin et moi avons eu de bonnes discussions sur son rôle et il apportera tout cet avantage, cette puissance et son côté le plus sombre à Fred Sr. Sens Unique où il joue le père de Freddy. Ce sera une course folle et un virage emblématique! »

Je suis énorme JFK fan, alors Baird a immédiatement souligné la performance de Bacon dans ce film comme source d’inspiration pour le casting de Bacon dans Sens Unique attire mon attention. On dirait que cela va être un rôle de soutien pour Bacon, et c’est très bien – je suis sûr qu’il y plongera les dents. Bacon peut souvent être une excellente présence à l’écran, et il est également l’un de ces acteurs qui ne se fient pas principalement à une image spécifique. Il n’y a pas de «performance standard de Kevin Bacon», pas vraiment. Il a de la portée, et j’ai l’impression que les gens n’en parlent pas assez.

