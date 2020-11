L’ancien homme des Rangers tweete le joueur Steven Gerrard après avoir échoué à le signer – .

Issey Miyake L'EAU D'ISSEY POUR HOMME Lotion Après Rasage

Un baume frais et onctueux pour une peau parfaitement hydratée, apaisée après le rasage et subtilement parfumée. Une Eau de Toilette fraîche, fusante et élégante. Un parfum intemporel, une signature très masculine qui s'adapte à toutes les saisons et toutes les occasions.