Reine du Sud : la série est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

Reine du Sud est une série dramatique policière qui tourne autour de Teresa Mendoza, une femme pauvre qui, malgré ses débuts modestes, finit par créer un cartel de drogue et accumule plus d’argent qu’elle ne l’aurait jamais imaginé. Cependant, au fur et à mesure que son cartel se développe, elle apprend la dure réalité du commerce illégal et doit faire face à la perte personnelle qui accompagne le gain matériel.

Le commerce de la drogue est l’une des activités les plus dangereuses et les plus rentables au monde. Au fil des ans, partout dans le monde, des personnes parties de rien sont devenues des personnalités parmi les plus célèbres du monde en raison de leur implication dans ce commerce. Des personnages comme Pablo Escobar n’ont pas seulement donné au monde des histoires criminelles dignes d’Hollywood, mais ont également présenté aux conteurs des portraits fascinants de personnages sombres et tordus.

De nombreuses séries ont raconté l’histoire du point de vue de ces barons du crime, mais presque toutes avaient des hommes pour protagonistes. La série Reine du Sud a changé la donne en plaçant une femme au centre de ce sujet fascinant. La série suit l’histoire d’une femme, Teresa Mendoza, qui se laisse entraîner dans le monde du trafic de drogue et devient rapidement le baron de la drogue le plus prospère et le plus redouté.

Si la série est passionnante à regarder, elle nous amène aussi à nous interroger sur la faisabilité de la situation. Les femmes ont-elles vraiment occupé des positions aussi influentes dans le monde de la drogue ? La série Reine du Sud pourrait-elle être basée sur une histoire réelle ? Voici la réponse.

Reine du Sud est-elle basée sur une histoire vraie ?

Non, Reine du Sud n’est pas inspirée sur une histoire vraie. La série est basée sur un roman du même nom écrit par Arturo Pérez-Reverte. Il a été correspondant de guerre pendant 21 ans, au cours desquels il a rencontré plusieurs figures féminines qui lui ont prouvé que les femmes étaient mieux adaptées que les hommes pour survivre aux situations les plus difficiles. En écrivant le personnage de Teresa, il s’est tourné vers ces femmes, qu’il avait vues dans les horreurs de la guerre, et a donné à sa protagoniste les qualités clés qu’il avait remarquées chez elles.

Sa familiarité avec les rouages et la violence du monde de la drogue a également joué un rôle important dans la création du monde dans lequel vit Teresa. Bien qu’il n’ait pas exactement basé son personnage sur une personne en particulier, elle partage certaines similitudes avec les femmes qui ont acquis une certaine notoriété dans le domaine du trafic de drogue.

Les vraies reines du trafic de drogue

Teresa Mendoza est peut-être la reine fictive du Sud, mais en réalité, le titre appartient à Marllory Chacon Rossell. Surnommée par la presse guatémaltèque la « Reine du Sud », elle a été qualifiée de « blanchisseuse d’argent la plus active du Guatemala » par le Département du Trésor américain. Son influence s’étendait aux personnalités politiques du pays, ce qui prouve à quel point elle était une figure influente.

#MugshotMonday

In 2014, Marllory Dadiana Chacon Rossell handed herself into the U.S. authorities. The U.S. Treasury Dept reported she worked as a supplier for various Mexican drug cartels. She was said to be one of the most prolific drug traffickers in all of Central America.

Ses jours de gloire ont pris fin lorsqu’elle a été arrêtée en 2014. Elle a plaidé coupable et en échange d’une réduction de sa peine, elle a collaboré avec la DEA, à la suite de quoi sa peine de 12 ans a été réduite à 5 ans. Au moment où la réduction a eu lieu, elle avait déjà purgé 53 mois de prison et bientôt, elle était de nouveau libre.

Une autre femme qui s’est révélée être l’un des trafiquants de drogue les plus prolifiques est Sandra Ávila Beltrán. Surnommée la Reine du Pacifique, elle est apparentée à Rafael Caro Quintero et Miguel Ángel Félix Gallardo, qui était autrefois le parrain du trafic de drogue mexicain. Elle a joui d’un immense pouvoir et d’une grande influence pendant longtemps, mais son règne a pris fin en 2007 lorsqu’elle a été inculpée de crime organisé et de complot pour trafic de drogue. Des efforts ont été déployés pour l’extrader vers les États-Unis et monter un dossier solide contre elle, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Sandra Avila Beltran "La Reina del Pacífico" (The Queen of the Pacific) arrested after 9 tons of cocaine seized on a ship in the Pacific port of Manzanillo, Colima, in 2001 tracked back to her and her lover Espinoza Ramírez

Ávila a nié les accusations, mais a finalement dû se contenter d’un accord sur le plaidoyer dans lequel elle acceptait d’avoir apporté une aide financière dans une situation illégale. Finalement, elle a été expulsée vers le Mexique, où elle a eu de nouveaux problèmes. Elle a été accusée de blanchiment d’argent et a dû passer cinq années supplémentaires à la prison fédérale du centre de réadaptation sociale n° 4 de Tepic, dans le Nayarit. Elle a été libérée en 2015 et s’est installée à Guadalajara.