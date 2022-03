Vikings Valhalla : Freydis est-elle plus forte que Lagertha ?

Vikings : Valhalla a sa propre protectrice en la personne de Freydís Eiríksdóttir, et du côté des Vikings, elle est le personnage féminin principal, alors comment se compare-t-elle au personnage principal féminin de Vikings, la légendaire Lagertha ?

Créée par Michael Hirst, Vikings est devenue l’une des séries historiques les plus populaires de ces dernières années. Elle a été diffusée sur History Channel en 2013 et s’achèvera en 2020 après six saisons remplies de batailles, de trahisons, d’alliances et bien plus encore. Cependant, six saisons ne couvrent pas toutes les histoires passionnantes de l’ère viking, et donc une série de suite a été annoncée en 2019.

Intitulée Vikings : Valhalla, la série se déroule plus d’un siècle après les événements de Vikings et suit donc une nouvelle génération de guerriers et d’ennemis, dont certains sont liés aux personnages principaux de la série originale. Valhalla se concentre sur Leif Erikson (Sam Corlett), Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson) et Harald Sigurdsson (Leo Suter) dans un voyage qui leur fait traverser des océans et des champs de bataille, avec pour toile de fond le conflit entre les Vikings et les rois anglais (païens contre chrétiens). La tension entre ces deux camps est à la base de l’arc de Freydís, qui arrive à Kattegat avec Leif et sa compagnie en quête de vengeance, ce qui la conduit sur le chemin de la découverte de soi.

Freydís s’est donné pour mission personnelle de retrouver le chrétien qui l’a violée des années auparavant et lui a gravé une croix dans le dos. Une fois à Kattegat, il ne lui a pas fallu longtemps pour le trouver et se venger, mais comme il était l’un des hommes d’Olaf Haraldsson (Jóhannes Haukur Jóhannesson), Leif a dû rejoindre Harald, Olaf et Canute (Bradley Freegard) pour attaquer l’Angleterre afin que la vie de Freydís soit épargnée. Freydís est restée à Kattegat avec le Jarl Haakon (Caroline Henderson), qui l’a envoyée au temple païen d’Uppsala pour en apprendre plus sur les dieux et son destin (qui lui a été transmis par nul autre que le Voyant), et à son retour, elle a rejoint les filles du bouclier d’Haakon, faisant d’elle la Lagertha des Vikings : Valhalla.

Freydis serait-elle la digne successrice de Laguerta? En tout cas je la kiffe cette petite #vikings #vikingsvalhalla pic.twitter.com/JuK0xodj7l — Titi ⭐️⭐️🇫🇷🇬🇵 (@tidjegwada) March 2, 2022

Lagertha (Katheryn Winnick) était une farouche protectrice, reine de Kattegat, première épouse de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) et mère de Björn Ironside (Alexander Ludwig). Lagertha était connue pour sa bravoure et son code d’honneur inébranlable, mais elle pouvait aussi être impitoyable et férocement ambitieuse. Lagertha était très protectrice envers ceux qui ne pouvaient pas se défendre, notamment les enfants et les femmes désarmées, ce qui lui valait le respect de son entourage.

Lagertha a vécu de nombreuses expériences traumatisantes tout au long de Vikings, qu’il s’agisse d’abus physiques et mentaux ou de blessures au combat à plusieurs reprises, mais elle s’est toujours relevée. Freydís partage beaucoup de ces traits avec Lagertha, et en termes de personnalité, elle est aussi forte que Lagertha, bien que physiquement elle ne soit pas encore tout à fait au point. Freydís a déjà fait preuve de grandes qualités de leader et n’a pas eu peur de tuer l’homme qui l’a blessée il y a de nombreuses années, quelles qu’en soient les conséquences, ce qui correspond à la personnalité et aux actions de Lagertha.

Cependant, en ce qui concerne la force physique, Freydís ne fait que commencer. Vikings : Valhalla l’a vue rejoindre les demoiselles de bouclier d’Haakon et passer le test final pour en devenir officiellement une. Freydís a eu un peu de mal pendant cette épreuve, mais elle ne s’est pas laissée vaincre, tout comme elle n’a pas laissé Jarl Kåre gagner et a utilisé ses dernières forces pour le poignarder et le décapiter. Freydís a le potentiel pour être aussi forte que Lagertha dans Vikings : Valhalla, voire plus, mais comme son histoire ne fait que commencer, Lagertha reste pour l’instant la plus forte femme au bouclier de l’univers Vikings.