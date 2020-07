Pablo Escobar pose pour une photo de famille à l’extérieur de la Maison Blanche, 1981

Sur cette photo tristement célèbre, nous voyons le célèbre baron de la drogue colombien Pablo Escobar debout devant la Maison Blanche à Washington, DC. Le garçon debout à côté d’Escobar est son fils unique. Il a également emmené sa famille dans un voyage de première classe à Disneyland à peu près au même moment.

C’est le portique nord de la Maison Blanche, ce qui signifie qu’Escobar et son fils se tiennent sur le trottoir adjacent à Pennsylvania Ave, qui à l’époque était ouvert à la circulation automobile. N’importe quel piéton peut marcher le long de la rue et poser pour une photo similaire – et en fait, vous pouvez toujours le faire aujourd’hui, même si la clôture est devenue plus haute.

La photographie, prise par l’épouse d’Escobar, Maria Victoria, est apparue dans un documentaire de HBO 2010 «Les péchés de mon père», qui raconte l’histoire de la vie du roi de la drogue à travers les yeux de son fils unique, Juan Pablo Escobar, qui a depuis changé sa nom à Sebastian Marroquin.

Au moment où cette photo a été prise, Pablo Escobar était en train d’essayer de se faire passer pour un politicien «légitime» en Colombie. Il a d’abord été membre du conseil municipal de Medéllin puis est devenu membre du Congrès suppléant.

Il avait un passeport diplomatique et c’est probablement ce qu’il a voyagé aux États-Unis, même si cela n’a pas été vérifié. Ou il a simplement utilisé de faux passeports qu’il aurait pu facilement obtenir grâce à ses relations politiques.

Lors des élections législatives de 1982, Escobar a été élu membre suppléant de la Chambre des représentants dans le cadre du mouvement libéral alternatif. Grâce à cela, il était responsable de projets communautaires, tels que la construction de maisons et de terrains de football, qui lui ont valu une popularité parmi les habitants des villes qu’il fréquentait.

Cependant, Escobar a été vilipendé par les gouvernements colombien et américain, qui ont régulièrement étouffé ses ambitions politiques et poussé à son arrestation, Escobar étant largement soupçonné d’avoir orchestré les attentats à la bombe contre le bâtiment DAS et le vol 203 d’Avianca en représailles.

À l’apogée de sa puissance, Escobar rapportait environ 420 millions de dollars par semaine de revenus, fournissait 80% de la cocaïne mondiale et faisait passer en contrebande 15 tonnes de cocaïne aux États-Unis par jour.

L’héritage d’Escobar reste controversé; alors que beaucoup dénoncent la nature odieuse de ses crimes, il a été perçu comme une figure «à la Robin des Bois» pour beaucoup en Colombie, car il a fourni de nombreuses commodités aux pauvres, tandis que son meurtre a été pleuré et ses funérailles assistées par plus de 25 000 personnes.

(Crédit photo: HBO «Les péchés de mon père»).