Regardez le match amical à la télévision et en direct

L’Albanie et le Kosovo s’affrontent en amical ce mercredi. SPOX vous dira où et quand vous pourrez voir le match en direct à la télévision et en streaming en direct aujourd’hui.

Albanie vs. Kosovo, test match: coup d’envoi, lieu et heure

Le match amical entre l’Albanie et le Kosovo aura lieu ce mercredi à 16 heures. Le match se joue à l’Elbasan Arena, le terrain de KF Elbasani.

Les deux pays ont une connexion particulière. Les Albanais vivaient en minorité au Kosovo dès le Moyen Âge serbe (vers 1200). Ce n’est qu’en 2008 que le parlement kosovar a décidé de proclamer la République du Kosovo en tant qu’État indépendant.

11 novembre (test match): Albanie – Kosovo – 16 heures

– Kosovo – 16 heures 15. novembre (Nations League): Albanie – Kazakhstan – 18h00

– Kazakhstan – 18h00 15 novembre (Nations League): Slovénie – Kosovo – 20h45

– 20h45 18. novembre (Nations League): Albanie – Biélorussie – 16 heures

– Biélorussie – 16 heures 18. novembre (Nations League): Kosovo – Moldavie – 20h45

Albanie – Kosovo aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

L’Albanie et le Kosovo dans la Ligue des Nations: situation

Le groupe 4 de la Ligue C avec l’Albanie est extrêmement serré, l’Albanie peut être reléguée ou promue. Le sommet du classement est actuellement la Biélorussie, que l’équipe nationale albanaise rencontrera le 18 novembre.

L’Albanie en Ligue C, Groupe 4:

espace Nation Jeux Siège dessiner Défaites Différence d’objectifs Points 1 Biélorussie 4 2 1 1 1 sept 2 Lituanie 4 1 2 1 -1 5 3 Albanie 4 1 2 1 1 5 4 Kazakhstan 4 1 3 -1 4

Le Kosovo se bat avec la Moldavie contre la relégation de la Ligue C. La Grèce et la Slovénie dominent le groupe 3.

Kosovo en Ligue C, Groupe 3: