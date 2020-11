Conteneurs d’expédition abandonnés et rouillés transformés en quelque chose d’incroyable! – .

11 novembre

2020

De l’extérieur, vous n’y penserez probablement pas beaucoup. Mais lorsque les propriétaires de la maison (oui, vous avez bien lu) ouvrent les portes, ce que vous verrez à l’intérieur sont incroyablement beaux, des intérieurs élégamment propres, d’énormes fenêtres en verre et d’autres équipements modernes.

Ces espaces de vie fantastiques sont fabriqués à partir de conteneurs d’expédition recyclés. Si vous aimez cette idée, vous pouvez en acheter une pour environ 2000 $. Puis commencez à construire votre propre maison épique.

Il existe également des entreprises qui peuvent vous aider à en construire une à un certain montant, en fonction de la complexité (ou de la simplicité) de la conception, de la taille et des installations modernes que vous souhaitez inclure dans votre maison. Certains coûtent jusqu’à 40 000 $, voire plus.

Voici quelques-unes des meilleures maisons de conteneurs d’expédition que vous trouverez:

1. Ce sont les meilleurs exemples de maisons de conteneurs d’expédition de bricolage. Ils en ont acheté un d’occasion pour environ 2 000 $, puis ont créé leur propre superbe maison.

imgur

2. Cette maison de 1200 pieds carrés appelée Six Oaks est conçue par David Fenster de Modulus. Il est situé dans les montagnes de Santa Cruz en Californie.

modulus.com

3. Ce studio a été construit par Price Street Projects, situé à Savannah, en Géorgie.

pricestreetprojects.com

4. Cette maison est composée de quatre conteneurs d’expédition de 40 pieds. Il a été conçu par James & Mau Arquitectura et construit par Infinski. Il est situé à El Tiemblo, en Espagne.

pricestreetprojects.com

5. Cette belle résidence de conteneurs d’expédition de 2 300 pieds carrés a été construite par Ecotech Design. Il est situé dans le désert de Mojave.

Jack Parsons

6. Poteet Architects a construit cette maison d’hôtes de San Antonio. C’est seulement 360 pieds carrés avec un salon confortable, un coin bureau, une salle de bain et un patio.

Chris Cooper

7. L’équipe de conception du Studio H: T a ajouté deux conteneurs de stockage à l’extérieur de cette structure préexistante dans cette maison du Colorado.

Braden Gunem |

8. Avec un budget de 40 000 $, le designer Benjamin Garcia Saxe a créé cette maison en utilisant deux conteneurs d’expédition de 40 pieds. Il est situé à San Jose, au Costa Rica.

Andres Garcia Lachner

9. Ecosa Design Studio a construit cette magnifique maison de conteneurs d’expédition à Flagstaff, en Arizona. Ils ont utilisé 6 conteneurs pour celui-ci avec des sols en béton, du verre, du bois de noyer et même une terrasse sur le toit.

ecosadesign.com

via hiconsumption.com