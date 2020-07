RB Leipzig : Ragnick veut avoir deux poules aux œufs d’or

Ralf Rangnick aurait voulu attirer Dayot Upamecano et Patrik Schick à l’AC Milan si RB Leipzig partait en été. Kevin Kampl prolonge son contrat tôt. Ici, il y a des nouvelles et des rumeurs sur RB Leipzig.

Ralf Rangnick a longtemps été un candidat chaud pour l’entraîneur et le directeur sportif de l’AC Milan, mais il pourrait ne pas être la seule sortie du cosmos Red Bull vers l’Italie cet été.

Comme le image rapporte que l’homme de 61 ans a reçu une promesse des Italiens de disposer de 75 millions d’euros pour les transferts cet été. Selon Sky Italia Rangnick aurait deux professionnels de RB Dayot Upamecano et l’attaquant de prêt Patrik Schick sur sa liste de souhaits.

RB a laissé passer l’option d’achat de l’attaquant de 24 ans de l’AS Roma pour un montant de 29 millions d’euros, les 25 millions demandés par les Roms étant prétendument encore trop élevés. Le contrat d’Upamecano (21) court jusqu’en 2021, mais les rumeurs entourent depuis longtemps le défenseur central.

Rangnick avait enseigné le français au RB Salzburg en 2015 et, à l’hiver 2017, il l’a convaincu de déménager à Leipzig. RB est apparemment prêt à parler avec des frais de transfert de 40 millions d’euros. Rangnick aurait également gardé un œil sur Milot Rashica (23 ans) du Werder Bremen.

RB Leipzig, News: Kevin Kampl prolonge son contrat jusqu’en 2023

Comme le club l’a annoncé mercredi, RB a accepté une prolongation anticipée du contrat avec Kevin Kampl de deux ans jusqu’en 2023. Le milieu de terrain de 29 ans est venu à Leipzig du Bayer Leverkusen en 2017 pour 20 millions d’euros.

« Ma famille et moi nous sentons extrêmement à l’aise ici, et Leipzig est devenu une deuxième maison pour nous », a déclaré le Slovène: « Malgré ma blessure prolongée, le club m’a toujours clairement indiqué que nous voulions entrer dans les prochaines années ensemble, et je pense que j’ai pu rembourser la confiance depuis mon retour. «

