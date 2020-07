Amy Emmerich : elle quitte la présidence de R29 et CCO

Après mûre réflexion, j’ai décidé de quitter Refinery29. J’ai toujours lutté pour l’espace afin que cette incroyable équipe puisse créer sans encombre. Je prends cette décision maintenant afin que vous puissiez continuer à le faire. Le moment est venu pour le changement, la réflexion et la croissance à la fois pour moi personnellement et pour nous tous à mesure que nous progressons. Les histoires que nous avons racontées, et que vous continuerez de raconter, importent plus que jamais et je suis vraiment reconnaissant d’avoir participé à la création d’une plate-forme et d’une entreprise qui ont mis en lumière des histoires sous-déclarées et amplifié des voix inouïes.