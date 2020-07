La forte lumière du zodiacale guide à travers la voie lactée : un appel intense

Miguel Claro est un photographe professionnel, auteur et communicateur scientifique basé à Lisbonne, au Portugal, qui crée des images spectaculaires du ciel nocturne. Comme un Ambassadeur photo de l’Observatoire européen austral et membre de Le monde la nuit et l’astrophotographe officiel du Réserve d’Alqueva Dark Sky, il est spécialisé dans les « Skyscapes » astronomiques qui relient à la fois la Terre et le ciel nocturne. Rejoignez Miguel ici alors qu’il nous emmène à travers sa photographie « Une forte lumière zodiacale et une voie lactée d’hiver brillent au-dessus de Pampilhosa da Serra. »

Capturée à Pampilhosa da Serra, au cœur d’une nouvelle « destination touristique étoilée » créée dans le centre du Portugal, appelée Dark Sky Aldeias do Xisto, cette image montre la lumière zodiacale la plus forte que j’ai jamais photographiée. La lumière très faible et diffuse, provenant de la région où se trouvait la planète Vénus dans le ciel occidental, était suffisamment brillante pour être visible à l’œil nu.

La lumière zodiacale est un faible faisceau lumineux qui s’étend le long de la ligne écliptique, ou le chemin apparent que le soleil emprunte à travers le ciel alors que notre planète tourne autour de lui. Cette ligne passe par les 12 constellations du zodiaque. Visible uniquement depuis les endroits du ciel sombre, la lumière zodiacale insaisissable est causée par la diffusion de la lumière du soleil par la poussière interplanétaire. La majeure partie de cette poussière tourne autour du soleil dans le plan écliptique.

Une forte lumière zodiacale et la voie lactée hivernale brille au-dessus de Pampilhosa da Serra.

Suivez la faible forme de la lumière sur presque tout le panorama vertical et vous vous retrouverez dans l’amas d’étoiles des Pléiades bleuâtres. Au-dessus, une belle Voie lactée d’hiver traverse le ciel près du zénith (le point dans le ciel directement au-dessus), avec des merveilles du ciel profond d’hiver comme la nébuleuse de Californie (au-dessus des Pléiades et à droite) ou la nébuleuse Heart and Soul, une nuage rougeâtre de poussière et de gaz près du bord droit de l’image.

Au-dessous de la paire de ciel profond, la petite forme oblongue et diffuse est notre galaxie voisine d’Andromède. Au sol, entre la chaîne de montagnes de Pampilhosa dans les canaux incurvés du lac du barrage de Santa Luzia, Vénus réfléchit une lumière vive à la surface de l’eau, ainsi que les teintes moins colorées de la fin du crépuscule nautique.

Pris le 19 janvier 2020, ce panorama vertical se compose de quatre images uniques capturées avec un appareil photo Nikon D810a, avec la sensibilité ISO réglée à 2500 et un objectif 14-24 mm réglé à 14 mm à f / 2,8. Le temps d’exposition était de 30 secondes pour chaque image.

