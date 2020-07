Qu’est-ce que HBO Max? Voici tout ce que nous savons (mise à jour: l’émission télévisée Batman)

Mise à jour: 10 juillet 2020: Nous avons mis à jour cet article avec le mot que HBO Max sera la maison d’une nouvelle série télévisée basée sur le prochain film de super-héros de DC Comics The Batman.

Le succès de Netflix et d’autres services de streaming vidéo premium au cours des dernières années a ébranlé toute l’industrie du divertissement. Pendant un certain temps, les grands studios hollywoodiens étaient plus qu’heureux de concéder leurs propriétés cinématographiques et télévisuelles à ces services. Maintenant, cela a changé, car ces services de streaming créent maintenant leur propre contenu original qui rivalise directement avec les studios de la vieille école.

En conséquence, des entreprises comme Disney et NBCUniversal ont lancé ou lanceront leurs propres services de streaming. Ils envisagent de reprendre avec eux leur catalogue de films et séries télévisées. C’est aussi ce qui se passe avec WarnerMedia, le groupe de divertissement appartenant à AT & T qui exploite, entre autres, HBO, Warner Bros et CNN. Récemment, le conglomérat a annoncé son propre service de streaming dédié, HBO Max.

HBO Max est désormais disponible aux États-Unis. Voici ce que nous savons de ce nouveau service de streaming. Vous pouvez vous inscrire au service sur le lien ci-dessous, avec un essai gratuit de sept jours, ou vous pourriez l’obtenir sans frais supplémentaires avec certaines offres.

Qu’est-ce que HBO Max?

HBO Max est le nom du nouveau service de streaming de WarnerMedia. Les abonnés peuvent accéder à 10 000 heures de contenu sur le service. Encore plus de contenu sera ajouté dans les mois et les années à venir.

En quoi est-il différent de HBO Now?

HBO Now est l’ancien service de streaming de WarnerMedia. Il permet d’accéder à tous les films actuels du réseau câblé premium, ainsi qu’aux émissions HBO originales actuelles et passées, sans avoir besoin d’un service de télévision par câble. Le 31 juillet, HBO Now disparaîtra officiellement car HBO Max le remplacera pour la plupart des plateformes.

Quand HBO Max sera-t-il lancé?

WarnerMedia a maintenant lancé le service aux États-Unis.

Plateformes pour le service

À l’heure actuelle, WarnerMedia a confirmé que HBO Max sera disponible sur le service de télévision sur Internet YouTube TV. Nous savons également que les appareils iOS d’Apple comme son iPhone, iPad et le décodeur Apple TV prendront en charge le service. L’application Apple TV permettra également aux gens de s’inscrire à une «chaîne» HBO Max. En outre, HBO Max sera disponible sur les smartphones et tablettes Android, les appareils Chromecast, les décodeurs Android TV et les téléviseurs intelligents. Il sera également disponible pour les PC via les navigateurs Web pris en charge.

Les applications HBO Max seront également disponibles sur les consoles de jeux Xbox One de Microsoft et Playstation 4 de Sony. Les téléviseurs intelligents Samsung de 2016 aux modèles actuels pourront également accéder directement au service.

Malheureusement, le service ne prend pas encore en charge les plates-formes de streaming populaires Roku ou Amazon Fire TV. Les applications HBO Now actuelles seront mises à jour pour ces plateformes après le 31 juillet et seront simplement connues sous le nom d’application HBO pour Roku et Fire TV, avec uniquement accès au contenu HBO. Nous mettrons à jour ce message lorsque plus d’informations sur la plateforme seront révélées.

Combien cela coûte-t-il de s’inscrire?

HBO Max coûte 14,99 $ par mois. C’est également le même prix que WarnerMedia a facturé pour le service HBO Now. Cela signifie que ces utilisateurs obtiendront tout le contenu de HBO, ainsi qu’une tonne d’émissions de télévision et de films supplémentaires, sans augmentation de prix. Le service sera sans publicité, bien que certains rapports indiquent que WarnerMedia pourrait lancer une version de HBO Max financée par la publicité à un moment donné après le lancement officiel. Si cela se produit, il est probable que le coût d’inscription sera beaucoup moins élevé.

Les abonnés actuels à HBO et Now peuvent-ils obtenir gratuitement HBO Max?

Certains le feront et d’autres non. Les abonnés HBO Now qui se sont inscrits directement auprès de HBO obtiendront HBO Max sans frais supplémentaires.

Si vous êtes un utilisateur de la télévision par câble Charter et que vous avez actuellement un abonnement HBO actif, vous pouvez obtenir HBO Max gratuitement. Ces abonnés devront simplement se connecter à l’application HBO Max et ils sont tous définis. Tout nouveau client Charter peut acheter HBO Max directement auprès du câblodistributeur.

WarnerMedia a également conclu des accords avec d’autres fournisseurs de télévision par câble. Les utilisateurs de câble Altice USA qui ont HBO ou HBO Now sur leurs plans Optimum et Suddenlink peuvent obtenir HBO Max gratuitement. Il en va de même pour les abonnés HBO et HBO Now sur les services Fios TV et Fios Internet de Verizon. Les téléspectateurs Comcast HBO et les abonnés Contour HBO de Cox Communication bénéficieront du même traitement. Les petites entreprises de télévision par câble qui font partie des organisations NCTC peuvent également fournir gratuitement HBO Max à leurs abonnés HBO.

Si vous vous êtes inscrit à HBO Now via un autre service tiers, comme Amazon Prime Video, vous ne pouvez pas obtenir HBO Max gratuitement.

Des amis ont-ils quitté Netflix pour HBO Max?

La reponse courte est oui. Friends, la sitcom à succès des années 1990 sur six amis qui travaillent, vivent et aiment à New York, reste l’une des émissions de télévision les plus populaires. Netflix a acheté les droits des 10 saisons de l’émission à son propriétaire Warner Bros pour diffuser sur son service, à partir de 2015. Cependant, WarnerMedia reprend ces droits de diffusion pour Friends. L’émission a quitté Netflix et est maintenant de retour sur HBO Max.

Y aura-t-il vraiment une réunion spéciale pour les amis sur HBO Max?

Oui. date limite rapporte que les six membres de la distribution, ainsi que les créateurs originaux de la série, se réuniront pour une spéciale Amis non scénarisée qui sera présentée exclusivement sur HBO Max. Ce ne sera pas un épisode réel de la série. Les acteurs et les créateurs se retrouveront sur la scène originale, mais comme eux-mêmes. Ils parleront probablement de leur temps dans la série et vous dévoileront quelques secrets en coulisses. Ce sera la première fois que les six acteurs se réuniront en un seul endroit pour un spécial filmé (et ils seraient tous censément payés une tonne d’argent pour cela).

La série spéciale Friends devait être disponible le premier jour du lancement de HBO Max, mais en raison de l’épidémie actuelle de coronavirus, la production de la série spéciale a été reportée.

HBO Max est la nouvelle maison de streaming pour The Big Bang Theory

HBO Max est la maison de streaming exclusive de l’une des plus grandes sitcoms récentes, The Big Bang Theory. Les 12 saisons et 279 épisodes de l’émission qui se concentrera sur un groupe de scientifiques geek seront enfin disponibles sur HBO Max. The Hollywood Reporter déclare que l’accord durera cinq ans et qu’il a coûté des centaines de millions de dollars à HBO Max pour obtenir les droits de l’émission.

HBO Max sera également la maison de Young Sheldon, la série dérivée qui en est maintenant à sa troisième saison.

Le redémarrage de Doctor Who est disponible sur HBO Max

HBO Max a également récupéré les droits de diffusion américains sur un certain nombre d’émissions de la BBC, y compris les 11 premières saisons de la série Doctor Who redémarrée qui a commencé en 2005. Auparavant, les droits de diffusion américains de la nouvelle émission Doctor Who étaient revendiqués par Amazon Prime Vidéo. La série classique Doctor Who continuera à être disponible en streaming via BritBox. La saison 12 actuelle de Doctor Who sera diffusée en premier sur la chaîne câblée BBC America, mais sera disponible en streaming via HBO Max après sa diffusion par câble.

D’autres émissions de la BBC qui seront disponibles sur HBO Max incluront la version britannique originale de The Office. Vous verrez également les saisons passées de Top Gear, Luther et The Honorable Woman sur HBO Max.

Sesame Street passe à HBO Max

Dans un avenir proche, la réponse à la question: «Pouvez-vous me dire comment l’obtenir. . . comment se rendre à Sesame Street »sera« HBO Max ». The Hollywood Reporter déclare que l’émission pour enfants de longue date, qui en est à sa 50e saison, passera de HBO au service de streaming HBO Max. Il débutera en 2020 pour le début de la 51e saison de l’émission et durera au moins cinq ans. L’accord comprend également un certain nombre de nouvelles émissions et offres spéciales, ainsi que les 50 saisons précédentes en tant que contenu de bibliothèque. De nouveaux épisodes de Sesame Street continueront d’être diffusés sur le réseau de diffusion PBS plusieurs mois après leur première diffusion sur HBO Max.

South Park est maintenant au service

South Park, la comédie à succès sur quatre enfants de South Park, Colorado, est maintenant passée de Hulu à HBO Max. Elle offrira les 23 saisons complètes du service et présentera également les trois saisons à venir. Seuls cinq épisodes de l’émission ne seront pas diffusés sur HBO Max, en raison d’un contenu qui pourrait être considéré comme offensant pour les membres de la confession musulmane.

La version #SnyderCut de Justice League arrivera au service en 2021

Le réalisateur Zack Snyder a dirigé le redémarrage de Superman en 2013, Man of Steel et est revenu en 2016 pour diriger sa suite, Batman v Superman: Dawn of Justice. Il a ensuite réalisé Justice League, qui a fait équipe avec de nombreux grands héros de DC Comics dans un grand film. Cependant, en mai 2017, Snyder a annoncé qu’il ne participerait pas aux travaux de post-production sur le film, en raison d’une tragédie familiale. Joss Whedon a été embauché pour écrire et réaliser deux mois de tournages à l’été 2017 afin que le film soit prêt pour la sortie en novembre 2017.

Depuis la sortie du film, de nombreux fans de hardcore ont voulu voir l’original « #SnyderCut » de Justice League. Le 20 mai, il a été annoncé que HBO Max ferait ses débuts avec la version du film de Zack Snyder, et il tombera sur le service dans le courant de 2021. Certains rapports non confirmés affirment que le film sera effectivement publié en mini-série, divisée en plusieurs Épisodes de 35 minutes.

L’émission télévisée sur le thème de Batman arrive au service

Le Batman, le prochain film de redémarrage de super-héros de DC Comics, reçoit une série télévisée complémentaire sur HBO Max. Le communiqué de presse de WarnerMedia a déclaré que l’émission se déroulera dans le même univers que The Batman, mais se concentrera sur le département de police de Gotham City. Matt Reeves, qui dirige The Batman, sera en charge de la série télévisée sans nom, aux côtés de Terence Winter, qui a créé le drame policier d’époque Boardwalk Empire pour HBO.

On ne sait pas quand la série débutera sur HBO Max. On ne sait pas non plus si Robert Pattinson, qui joue The Dark Knight, ou si Jeffrey Wright, qui joue le commissaire James Gordon, fera des apparitions dans la série.

Les huit films de Harry Potter sont sur HBO Max

Dans un mouvement auparavant inattendu, HBO Max a maintenant les huit films fantastiques de Harry Potter disponibles en streaming. Previously, WarnerMedia sold the TV rights to those films to NBCUniversal, and they were supposed to have them until 2025. It appears that WarnerMedia was able to make a deal to get those highly popular films for HBO Max’s launch.

Does HBO Max have any anime movies or series?

You bet it does. If you love classic children’s animated movies that were not made by Disney, check out HBO Max. It will have the full library of the films from Japan-based Studio Ghibli. That includes titles like Howl’s Moving Castle, My Neighbor Totoro, and Spirited Away.

In addition, HBO Max is partnering with another streaming service, Crunchyroll. HBO Max will have 17 classic and current anime TV series from Crunchyroll when it launches. Some of the series will include Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Rurouni Kenshin, Keep Your Hands Off Eizouken, and Kill la Kill. Two more classic anime series, Hunter x Hunter and Death Note, will drop on the service sometime after the launch.

What other shows and movies are on HBO Max?

HBO Max is the new streaming home for shows like The Fresh Prince of Bel-Air, Rick and Morty, and Pretty Little Liars. Also, the new shows that premiered on The CW network in the fall of 2019, like Batwoman and Katy Keene, will be streamed on the service.

HBO Max will also be the home for all current and upcoming HBO original series and movies. HBO Max will offer subscribers a ton of content from its other movie and TV networks. That includes movies from Warner Bros and New Line, along with content from DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, and Looney Tunes.

Specific movies on the service will eventually include all of the Superman and Batman feature films. Also, fantasy fans can watch nearly all of the Lord of the Rings and Hobbit films. Sci-fi fans will be able to watch the entire Matrix film trilogy as well on the service in the future.

What original shows are on HBO Max?

HBO Max will have its own range of exclusive original TV shows. They will be known as Max Originals. Here is what’s currently available on the service.

Love Life : A half-hour romantic comedy series starring Anna Kendrick.

: A half-hour romantic comedy series starring Anna Kendrick. Looney Tunes Cartoons: The service is the home to 10 new 11 minute animated shorts featuring Bugs Bunny, Daffy Duck, and more.

The service is the home to 10 new 11 minute animated shorts featuring Bugs Bunny, Daffy Duck, and more. The Not-Too-Late Show with Elmo – The popular Sesame Street character hosts his own talk show.

– The popular Sesame Street character hosts his own talk show. Craftopia – A reality competition show, as kids compete to show off their crafting skills.

– A reality competition show, as kids compete to show off their crafting skills. Legendary – Another reality competition show, this time with teams of adults competing in their “voguing” performances.

– Another reality competition show, this time with teams of adults competing in their “voguing” performances. Search Party – A new third season of the acclaimed dark comedy series.

– A new third season of the acclaimed dark comedy series. Karma : A competition show for kids age 12 to 15 who solve puzzle and complete challenges while being completely off the grid.

: A competition show for kids age 12 to 15 who solve puzzle and complete challenges while being completely off the grid. On The Record – A look at several women who have accused music producer Russell Simmons of sexual assault.

Future original scripted shows

HBO Max Originals has huge plans for original scripted TV series. Here are just some of the projects that are in the works.

Dune: The Sisterhood : Based on the classic Dune sci-fi novels, this 10-part series will focus on the Bene Gesserit group of women in this universe.

: Based on the classic Dune sci-fi novels, this 10-part series will focus on the Bene Gesserit group of women in this universe. Tokyo Vice : This series will star Baby Driver actor Ansel Elgort and centers on the Tokyo Metropolitan Police.

: This series will star Baby Driver actor Ansel Elgort and centers on the Tokyo Metropolitan Police. The Flight Attendant : The Big Bang Theory’s Kaley Cuoco will star as a flight attendant who wakes up in a Dubai hotel room next to a dead body.

: The Big Bang Theory’s Kaley Cuoco will star as a flight attendant who wakes up in a Dubai hotel room next to a dead body. Duster:

Station Eleven : This series will deal with the world after most of the population is killed in a pandemic.

: This series will deal with the world after most of the population is killed in a pandemic. Made for Love : This series will be about a woman who is trying to get away from her husband. He’s a tech CEO who is obsessed with finding her so she can be forced to link with him via brain chips.

: This series will be about a woman who is trying to get away from her husband. He’s a tech CEO who is obsessed with finding her so she can be forced to link with him via brain chips. Americanah : This limited series will focus on a young Nigerian woman who moves to the US. It will star Academy Award winner Lupita Nyong’o .

: This limited series will focus on a young Nigerian woman who moves to the US. It will star Academy Award winner Lupita Nyong’o Circe : A limited series, based on the novel, that centers on the Greek mythological god Circe.

: A limited series, based on the novel, that centers on the Greek mythological god Circe. Raised by Wolves: This will be a sci-fi series directed by Ridley Scott.

This will be a sci-fi series directed by Ridley Scott. Duster – Co-created by J.J. Abrams, this series will center on a getaway driver for a crime syndicate in the 1970’s Southwest.

What original DC Comics shows will be on the service?

HBO Max will have a number of shows based on DC Comics properties. They will include:

DMZ : Based on the DC Vertigo comic, this series will depict a second US Civil War in the near future.

: Based on the DC Vertigo comic, this series will depict a second US Civil War in the near future. DC Super Hero High – A comedy series that will depict classic DC superheroes in high school.

– A comedy series that will depict classic DC superheroes in high school. Strange Adventures – This will be a series centering on the space-based hero Adam Strange.

– This will be a series centering on the space-based hero Adam Strange. Green Lantern – This will be an adaptation of one of DC’s oldest and most popular superheroes.

– This will be an adaptation of one of DC’s oldest and most popular superheroes. Justice League Dark – A new J.J. Abrams series that will team up several of DC’s supernatural characters.

In addition, HBO Max is the home for the second season of the acclaimed series Doom Patrol, which first started on the DC Universe service.

What future original scripted movies will be on HBO Max?

HBO Max will also have a number of original movies that will make their debut for the service. Here’s what’s lined up so far:

Unpregnant: A film based on the acclaimed YA novel about a 17-year old girl who has to deal with an unwanted pregnancy.

A film based on the acclaimed YA novel about a 17-year old girl who has to deal with an unwanted pregnancy. Let Them All Talk: This drama about a trip with a group of friends will star Meryl Streep and will be directed by Steven Soderbergh.

This drama about a trip with a group of friends will star Meryl Streep and will be directed by Steven Soderbergh. Superintelligence: This is a comedy that will star Melissa McCarthy as a woman who is being observed by a newly birthed AI persona.

What else is being created just for the service?

Actress Reese Witherspoon will produce at least two more movies for the service. Ellen DeGeneres’s production company has signed on with HBO Max to produce four shows for the service. They will include an animated series, Little Ellen, and three non-scripted shows: Ellen’s Home Design Challenge, First Dates Hotel, and Finding Einstein.

What reboots will be on HBO Max?

HBO Max will also be the home for at least a few reboots of older shows and movies:

Gremlins – The Animated Series : The mischievous and destructive creatures from the two Gremlins feature films will return as an animated series on HBO Max.

: The mischievous and destructive creatures from the two Gremlins feature films will return as an animated series on HBO Max. Gossip Girl : A reboot of the CW series, which again will center on rich teenagers who attend New York City private schools.

: A reboot of the CW series, which again will center on rich teenagers who attend New York City private schools. The Boondocks: This will be a revival of the acclaimed animated series. Also, the original Boondocks show will be streamed on HBO Max.

This will be a revival of the acclaimed animated series. Also, the original Boondocks show will be streamed on HBO Max. Grease – Rydell High : A musical TV show based on the classic 1950s teenager-themed Broadway and movie musical. It will feature both original characters as well as new ones.

: A musical TV show based on the classic 1950s teenager-themed Broadway and movie musical. It will feature both original characters as well as new ones. Adventure Time: The acclaimed TV cartoon series returns with four hour-long specials on HBO Max. The first special is already available to stream and another will debut in 2020.

The acclaimed TV cartoon series returns with four hour-long specials on HBO Max. The first special is already available to stream and another will debut in 2020. Overlook: A prequel series based on Stephen King’s novel The Shining that takes place at the book’s Overlook Hotel.

What other features does HBO Max have?

The service includes support for up to five specific user profiles for each account so that each member of a family can have their own lineup of preferred TV shows and movies. In addition, there are joint profiles so that a parent can watch the same content as their kids. There will also be curated recommended lists of HBO Max shows and movies from famous actors, directors and more. Unfortunately, HBO Max does not currently support 4K streaming, nor is there any HDR support. These features are reportedly coming in the near future.

HBO Max: Is it worth it?

For HBO Now and many HBO cable subscribers, HBO Max should be a no brainer. For everyone else, the high price of HBO Max may keep it from gaining a huge amount of subscribers. There’s no doubt that Friends fanatics will jump onto the new service. The addition of The Big Bang Theory and the Harry Potter films will also be a huge incentive. However, HBO Max will need to make sure its original series are of very high quality. That should bring in enough new subscribers so it is financially viable.