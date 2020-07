« J’espère que Christofer ira me conduire à Ruben »

La tension augmente à pas de géant dans «The Strong House». Ferre et Fani Carbajo sont entrés dans la réalité en tant qu’amis après s’être rencontrés dans ‘Survivors’, mais ils se sont séparés au fil des semaines et des combats, qui ont également impliqué leurs partenaires respectifs. Ce jeudi, Ferre a explosé et menacé de révéler un commentaire très controversé que Fani a fait derrière le dos de Christofer Guzmán. Selon Lepe, il pourrait mettre fin à ses projets de mariage.

Christofer et Fani, dans «La maison forte»

Après avoir tourné la question encore et encore, c’est le Labrador qui a ouvert l’interdiction et largué une bombe, pas la seule: « Fani a déclaré: « J’ai hâte de tirer sur Christofer et que Rubén sera mis en moi et donc je ferai mon programme de tournées« » Il a abandonné un plan présumé de répéter la stratégie de « L’île des tentations ». Fani l’a catégoriquement nié, mais Oriana a assuré qu’il l’avait également entendu.

« Je jure devant Dieu, c’est un mensonge. Quand ai-je dit ça? », A demandé Fani à son partenaire. La nouvelle ne semble pas du tout affecter Christofer: « Je ne le crois pas« Il a affirmé. Convaincu que c’étaient des inventions de ses compagnons, il a ajouté avec colère: » Que tu ne vas pas l’obtenir, achète-toi une autre vie, que tu as mes couilles avec tant de bêtises. «

Ferré n’a pas consenti à être traité de menteur et a tout dit: « Vous avez dit: ‘Je vais épouser Christofer pour qu’ils me paient la couverture et plus tard je vends le divorce« , a révélé. Face à l’étonnement des autres habitants, Fani a reconnu le commentaire, mais avec des nuances: »J’ai dit ça, oui, mais dans une blague. Oriana, Cristina et moi étions là « , se souvient Carbajo. » Je ne cherche pas de bébé et je ne vais pas tomber enceinte si je demande plus tard un divorce pour me couvrir « , a-t-elle expliqué.

Changement dans la chambre

Ferré est allé plus loin et a rappelé son passage dans ‘Survivors’: « Là tu m’as dit que tu n’étais pas amoureux de lui, alors ne cherche pas ma langue », s’est installé l’Andalou sans vouloir approfondir le sujet. Cependant, la cérémonie est toujours prévue pour le 28 août, bien qu’il ne semble pas que Ferré soit invité. « Mon mariage continue. Et si le test est négatif, nous continuerons à chercher. Putain qui que ce soit « , s’est exclamée Fani. Plus tard, elle et Christofer ont dû quitter leur chambre pour que Ferre et Cristina Gilabert l’occupent, qui ont désormais également 10 000 euros dans leur coffre-fort.