Sony Patents PS1, PS2, PS3 Emulation Via Cloud Streaming

Un brevet récemment déposé pourrait indiquer des détails supplémentaires non annoncés sur la stratégie de rétrocompatibilité de la PS5 de Sony et sur le maintien de sa bibliothèque de jeux de 25 ans. L’une des demandes les plus anciennes au fil des ans pour les fidèles de PlayStation a été la compatibilité descendante vraie et facile, en vain ou en vain. Bien sûr, il y avait ce modèle de PS3 qui pouvait jouer aux jeux PS1 et PS2 et Sony a même poussé à inclure plus d’offres de l’ère PS2 comme achats de jeux numériques, mais ce n’est tout simplement pas la même chose que la compatibilité descendante native avec notre vieux jeux. Alors que nous négligeons de trop féliciter Microsoft ici sur PlayStation LifeStyle, sa compatibilité ascendante au cours des dernières années pour permettre non seulement de jouer aux anciens jeux Xbox mais aussi, dans certains cas, de les améliorer, est un argument de vente attrayant et celui qui crée un vrai FOMO pour les consommateurs Sony qui veulent simplement ajouter un ancien titre. Si un brevet déposé récemment par Sony au Japon est un indicateur, la société pourrait envisager de faire des incursions d’émulation qui permettraient l’émulation PS1, PS2 et PS3 via le streaming cloud.

SIE の PS5? 特許 情報 を メ モ し ま す。 ・ PS1 / PS2 / PS3 、 様 々 な 世代 の ゲ ー ム 機 に わ た る 大量 の ゲ ー ム タ イ ト ル が 、 ク ラ ウ ド ゲ ー ミ ン グ ラ イ ブ ラ リ を 介 さ て て 蓄積 蓄積 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 – れ ん か (@Renka_schedule) 4 juillet 2020

Une série de tweets de l’utilisateur japonais @Renka_schedule révèle un nouveau brevet déposé par Sony Japon qui semble montrer l’émulation des jeux PS1, PS2 et PS3 sur divers écrans via les jeux et le streaming dans le cloud. Il serait facile de supposer que la technologie en question est le service PlayStation Now de Sony, qui a longtemps été considéré comme une concurrence potentielle pour le propre Xbox Game Pass de Microsoft, mais qui n’a jamais vraiment donné suite à cette promesse de potentiel. Selon la version approximative Google Translate de ces tweets, «Un grand nombre de titres de jeux sur PS1 / PS2 / PS3 et diverses générations de consoles de jeux peuvent être stockés et utilisés via la bibliothèque de jeux en nuage. Ces jeux peuvent être exécutés sur une machine virtuelle qui imite le système d’exploitation associé à chaque console de jeu. »

Bien que l’ajout d’émulation de cette manière ne soit pas tout à fait la même chose que la compatibilité descendante, c’est mieux que rien (et certainement beaucoup moins cher) et ajoute de la valeur à un service PlayStation Now qui n’a jamais vraiment connecté avec son public potentiel— si cela fait même partie de PlayStation Now. En tant que personne qui a testé la PlayStation Now en version bêta et a immédiatement rebondi sur l’inefficacité du service, je pouvais me voir revenir pour avoir une chance de lire correctement les titres du passé PlayStations. Ce n’est pas tout à fait une rétrocompatibilité, et cela dépendra également en grande partie de l’exécution du brevet par Sonys, mais c’est quelque chose qui montre l’intérêt de Sony à garder les anciens jeux en vie.