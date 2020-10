Préparez votre portefeuille: Netflix a de nouveau augmenté les prix de ses forfaits les plus populaires

Netflix a augmenté les prix de deux de ses trois forfaits mensuels.

Les plans de streaming HD sont passés de 12,99 $ à 13,99 $ par mois, tandis que le plan de streaming 4K est passé de 15,99 $ à 17,99 $ par mois.

L’augmentation du prix de Netflix n’affecte pas le plan de streaming SD, qui coûte toujours 7,99 $ par mois.

La plupart des clients Netflix devraient se préparer à payer un peu plus pour diffuser leurs films et émissions de télévision préférés à partir du service. Le plan le plus populaire, qui offre une résolution HD pour le streaming et deux flux simultanés par compte, est passé de 12,99 $ à 13,99 $ par mois. Le plan le plus cher, qui offre une résolution 4K pour les films et émissions de télévision pris en charge, et jusqu’à quatre diffusions simultanées, augmente de 2 $, passant de 15,99 $ à 17,99 $ par mois.

Les augmentations de prix pour les deux plans sont en vigueur immédiatement pour les nouveaux abonnés. Les abonnés actuels verront les augmentations de prix lors de leur prochain cycle de facturation. Le bord a reçu une déclaration de Netflix sur les hausses de prix, la société déclarant simplement que les augmentations avaient été faites «afin que nous puissions continuer à offrir une plus grande variété d’émissions de télévision et de films». La dernière fois que Netflix a augmenté les prix, c’était en janvier 2019.

La bonne nouvelle? L’augmentation du prix de Netflix n’affecte pas son plan le moins cher, du moins pour le moment. Le plan de base ne coûte que 7,99 $ par mois, mais ne prend en charge que la résolution de streaming SD et un seul flux simultané par compte.

La hausse des prix survient juste une semaine après que Netflix a annoncé qu’il comptait désormais 195 millions d’abonnés dans le monde. Bien que cela bat son concurrent le plus proche d’un mile, il est toujours confronté à une concurrence féroce d’autres services de streaming en termes de prix. En particulier, Disney Plus a maintenu son plan de 7,99 $ par mois depuis son lancement il y a près d’un an, et il propose toujours son forfait avec Hulu et ESPN Plus pour 12,99 $ par mois. Amazon Prime Video coûte 8,99 $ par mois seul, ou 12,99 $ par mois avec un abonnement Amazon Prime.

Cela étant dit, alors que Netflix a à nouveau augmenté les prix, le streamer diffuse une tonne de contenu original et exclusif chaque mois, bien plus que ses concurrents les plus proches. Si vous souhaitez changer votre plan pour un abonnement moins cher, vous pouvez apprendre comment le faire sur le lien ci-dessous.

Suivant: Comment changer votre plan Netflix