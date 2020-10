‘Ghost Adventures’ Trouvez des esprits humains agités au Joe Exotic Zoo (vidéo)

L’équipage de «Ghost Adventures» a obtenu bien plus que ce qu’ils avaient négocié lorsqu’ils ont attrapé leurs caméras SLS et infrarouges, leurs détecteurs EMF, leurs enregistreurs numériques et leur boîte à spiritueux et se sont rendus en Oklahoma pour enquêter sur les rumeurs d’activité paranormale au Joe Exotic Zoo. Ils sont repartis avec ce que l’enquêteur principal Zak Bagans a qualifié de «bouleversant», de «choses folles», y compris des preuves visuelles d’un esprit agité qui s’est suicidé… et un autre dont la vie a été prise.

Dans « Ghost Adventures: Horror at Joe Exotic Zoo », Bagans, avec l’enquêteur Aaron Goodwin et les enquêteurs AV Tech Billy Tolley et Jay Wasley, sont allés à l’intérieur du tristement célèbre parc animalier exotique Greater Wynnewood pour enquêter sur des récits troublants d’activités surnaturelles. En tant que toute première enquête paranormale à l’intérieur du parc au centre de la série documentaire «Tiger King», les gars se sont penchés sur les affirmations du personnel du parc qui ont déclaré au fil des ans que les 16 acres et les structures qui s’y trouvaient étaient hantés.

Ce qu’ils ont emporté dans cette émission spéciale de deux heures, c’est la preuve que des esprits torturés se cachent dans la propriété qui est entachée d’événements tragiques tels que des incendies meurtriers et des fusillades accidentelles. Parmi les questions auxquelles ils espéraient trouver une réponse, il y avait: ces incidents ont-ils ouvert un portail mystérieux de l’autre côté, ou était-ce un portail déjà ouvert qui les a provoqués?

«En entrant dans le zoo, il y avait tellement de choses différentes et folles qui se passaient, c’était une chose après l’autre. C’était bouleversant », a déclaré Bagans. «Tout le monde sait qui sont toutes ces personnes et le zoo à cause des théories qui ont émergé dans« Tiger King », mais nous avons ensuite commencé à nous intéresser aux choses dont nous n’avions jamais vraiment entendu parler, et c’était la hantise. La raison pour laquelle nous étions si intéressés à y aller, et ma plus grande question était, était-ce que la terre était responsable de toute énergie qui aurait pu affecter certaines des personnes qui y travaillaient? Ce n’est pas un secret pour beaucoup de choses sombres qui se sont produites dans ce zoo. Et je voulais voir si quelque chose de surnaturel paranormal aurait pu alimenter toutes ces choses.

Parmi ces choses en question, il y avait le suicide par balle du mari de Joe Exotic, Travis Maldonado.

«Nous avons été plutôt choqués par les preuves que nous avons commencé à collecter», a déclaré Bagans, notamment en capturant une voix avec un microphone sous-marin, une brume blanche flottante et des preuves visuelles de Maldonado les menant à un objet personnel précieux qu’Exotic lui a caché dans un accès de colère.

Goodwin a eu une réaction physique à la minute où il est entré dans la vieille cabane abandonnée d’Exotic et a eu le besoin immédiat de sortir de là. Et il l’a fait.

«La maison avait été pillée pendant l’enquête, elle a donc été laissée ouverte. C’était en désordre et les chevaux s’y promenaient. Il y avait du caca de cheval partout », a déclaré Goodwin. «Mais dès que je suis entré, vous vous êtes juste senti comme, ‘sortez maintenant, vous n’avez pas votre place ici.’ Et nous le voyons souvent, mais ce qui est vraiment étrange, c’est que c’était tellement plus fort que la normale. C’était comme, c’était presque comme une énergie sombre. Vous pouviez le sentir. Mais il y avait aussi une autre énergie là-bas, qui était Travis. Et nous avons beaucoup de preuves prouvant que Travis était là.

L’équipe s’est également dirigée vers l’arrière du parc, où il est dit que des animaux morts ont été à la fois jetés et enterrés. Il est maintenant derrière une clôture verrouillée et est interdit. Mais ils ont été autorisés à enquêter. Ce qu’ils ont trouvé, c’est une remorque de camion abandonnée qui suintait une substance grossière et malodorante (était-ce du sang?) Et a enregistré les voix d’un homme qui aurait été un intrus qui a été abattu et laissé pour mort.

En juillet, le parc était à l’honneur lorsque des chiens cadavres ont été amenés dans le cadre de l’enquête «Ghost Adventures» et ils ont été amenés à croire qu’il y avait des restes humains sur place. «On nous a dit cela et je tiens à dire que rien de tout cela n’a été prouvé. Je dois le préciser », a déclaré Bagans. Quatre chiens supplémentaires ont été amenés après cela, et ils ont tous donné la même alerte au même endroit. Comme l’a dit Bagans, «cela reste un mystère.»

«Ghost Adventures: Horror at Joe Exotic Zoo» sera diffusé le 29 octobre à 21 h HE / PT sur Travel Channel.

Regardez l’aperçu ci-dessous.