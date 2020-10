La saison 2 de The Mandalorian débarque sur Disney Plus vendredi

Saison deux de « Le mandalorien « atterrit sur Disney Plus Vendredi (30 octobre), voici donc un dernier aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre du chasseur de primes spatiales stoïque dans une galaxie lointaine, très lointaine.

Dans un dernier teaser, on peut voir que le Razorcrest en souffre sérieux dommages après un enchevêtrement avec un chasseur X-wing T-65B. Il semble que cela prendra plus de temps que un jour et une nuit pour le réparer cette fois.

Nous voyons également Cara Dune (Gina Carano) piloter l’un de ces impressionnants K79-S80 Transports de troupes impériales et écraser un Biker Scout dans une falaise en même temps. Il est clair que le mandalorien a besoin de l’aide de Dune et de Greef Karga (Carl Weathers) pour aider à rendre The Child, alias Bébé Yoda , à son propre genre.

Regardez la première bande-annonce de la saison 2 de ‘The Mandalorian’

« The Mandalorian » revient à Disney Plus le 30 octobre avec la première de la saison deux. (Crédit d’image: Disney Plus)

Il y a la même scène que nous avons vue dans la première bande-annonce: l’arène des sports de combat au corps à corps extraterrestres, où le chasseur de primes utilise sa nacelle de défense montée sur le bras « oiseaux sifflants ».

Et enfin, alors que la musique du thème prend un crescendo, nous voyons le Mandalorien sauter d’une falaise et utiliser le jet pack « Rising Phoenix »]qu’il a reçu de l’armurier (Emily Swallow) dans le dernier épisode de la saison 1. C’est suffisant pour envoyer des picotements dans votre colonne vertébrale.

Nous avons une bonne idée du casting et des personnages qui apparaîtront dans la deuxième saison – bien que tout le monde n’ait pas été officiellement confirmé dans ces rôles spécifiques par Disney.

Pedro Pascal comme le mandalorien / Din Djarin

Gina Carano comme Cara Dune

Carl Weathers comme Greef Karga

Giancarlo Esposito comme Moff Gideon

Michael Biehn (non officiellement confirmé)

Temuera Morrison comme Boba Fett (non officiellement confirmé)

Rosario Dawson comme Ahsoka Tano (non officiellement confirmé)

Katee Sackhoff dans le rôle de Bo-Katan Kryze (non officiellement confirmé)

Timothy Olyphant comme Cobb Vanth (non officiellement confirmé)

Disney a encore à venir d’autres séries télévisées dérivées de « Star Wars », dont une basée sur Cassian Andor (Diego Luna) de « Rogue One » et une basée sur Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor.

La saison 2 de « The Mandalorian » débute sur Disney Plus le 30 octobre.

La première saison de « The Mandalorian » est sur Disney Plus, qui est disponible pour 6,99 $ par mois ou 69,99 $ par an aux États-Unis et au Royaume-Uni, c’est 6 £ par mois, ou 60 £ par an. Il est également disponible au Canada, aux Pays-Bas, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche, en Suisse, en France et au Japon.

