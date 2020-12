Peter Dinklage jouera dans le redémarrage du légendaire

Peter Dinklage sortira la poubelle aussi horriblement que possible, en jouant dans Le vengeur toxique redémarrer le film de Legendary avec Macon Blair réglé pour diriger et écrire. Mieux connu pour ses rôles dans Chambre verte (2015) et Pluie bleue (2013), il a réalisé un autre long métrage faisant ses débuts en 2017 avec Je ne me sens plus chez moi dans ce monde pour Netflix. Il a également réalisé un épisode pour la série d’anthologies HBO Salle 104. Le quadruple vainqueur d’Emmy et Le Trône de Fer La star n’est pas étrangère aux rôles de bande dessinée avec ses tours avec Marvel en 2014 X-Men: Days of Future Past comme Bolivar Trask et en 2018 Avengers: guerre à l’infini comme Eitri.

Le vengeur toxique reboot sera une réinvention contemporaine de la comédie d’action à petit budget de Troma Entertainment avec des thèmes environnementaux, selon Deadline Hollywood. Lorsqu’un homme en difficulté est poussé dans une cuve de déchets toxiques, il est transformé en un monstre mutant qui doit passer de paria évité à héros opprimé alors qu’il court pour sauver son fils, ses amis et sa communauté des forces de la corruption et de la cupidité. . Lloyd Kaufman et Michael Herz, qui a été directeur de l’original 1984 de Troma Entertainment, servira de producteurs dans le redémarrage. Le film de 1984 a joué Mark Torgl comme Melvin Junko, la personne qui tombe dans la cuve de déchets toxiques et devient le Toxic Avenger, joué par Mitch Cohen. Le camp du film, en plus d’un gore excessif, a consolidé son statut de succès culte avec le public engendrant quatre suites dans Partie II (1989), Partie III: La dernière tentation de Toxie (1989) et Citizen Toxie: Le vengeur toxique IV (2000). La popularité de la franchise a engendré une comédie musicale, une bande dessinée Marvel et une adaptation de la série animée pour enfants.

