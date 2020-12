Stan Lee loue le F-Word, «  The Suicide Squad  » a un panneau CCXP et plus – / Film

Pourquoi Stan Lee aimez tellement le mot f? Je veux un aperçu de l’intérieur Alex Ross‘ Nouveau Anthologie Marvel livre? Volonté Ponton devenir un méchant dans le futur de la Univers cinématographique Marvel? Combien de personnes ont demandé Ambre entendu retiré de Aquaman 2? Que fait George Clooney pense à sa performance dans Batman et Robin? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

Genndy Tartakovsky a partagé un art conceptuel pour un Superman court métrage d’animation qu’il devait autrefois produire.

La Flèche star de la série Katie Cassidy (alias Canari noir) a dit qu’elle adorerait jouer Catwoman dans une certaine mesure.

Alex Ross a fourni un aperçu de l’intérieur Anthologie Marvel, sa collection d’œuvres d’art inédites.

Netflix Daredevil Les droits ont expiré le 29 novembre et les fans veulent maintenant que Marvel Studios continue la série télévisée.

Le spectacle Disney + Hawkeye va tourner au centre-ville de Brooklyn la semaine prochaine. pic.twitter.com/J2bWdr9TQ4 – Chris Welch (@chriswelch) 26 novembre 2020

Marvel’s Oeil de faucon tournera dans le centre-ville de Brooklyn cette semaine, donc des photos de tournage pourraient arriver.

Les CW Le flash arrête temporairement la production en raison d’un test de dépistage positif d’un membre d’équipage au COVID-19.

L’ingénieur du son Aron Fromm et l’artiste Kosperry ont animé Stan Lee audio sur les nombreuses utilisations du mot F.

Batman v Superman: l’aube de la justice, Constantine et d’autres films de DC Comics quittent HBO Max.

