La saison de célébration de Pokémon Go apporte des tonnes de nouveaux contenus et événements jusqu’en mars 2021

Niantic est connu pour le lancement d’événements saisonniers en Pokémon Go, mais cette nouvelle saison de célébration va s’étendre au-delà de l’hiver et jusqu’au début du printemps.

Du 1er décembre au 1er mars, les joueurs peuvent s’attendre à vivre une série d’événements en jeu qui célébreront chacune des différentes régions du Pokémon monde actuellement représenté dans Pokémon Cela signifie que les joueurs auront un contenu spécial sur le thème de Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova et Kalos.

Comme pour tous les événements, tout au long de la saison des célébrations, différents Pokémon apparaîtront plus souvent dans la nature, cette fois en fonction de l’hémisphère dans lequel vous vivez. Les Pokémon issus des œufs changeront également, avec chaque type d’œuf, y compris la récompense Adventure Sync Les œufs subissent de légers changements.

Mega Charizard X, Mega Gengar et Mega Abomasnow seront les seuls Pokémon apparaissant dans Mega Raids en décembre, mais ils alterneront avec d’autres ajouts nouveaux et de retour au début de 2021. Mega Charizard X aura également augmenté sa puissance pendant la première partie de Décembre, avec que cela changera probablement plus tard dans le mois.

Il y aura également une journée spéciale de la communauté pour célébrer le fait qu’il soit le dernier de 2020, chaque Pokémon précédemment présenté dans le cadre d’un événement de la journée de la communauté en 2019 et 2020 apparaîtra dans la nature et les raids. Cela aura lieu les 12 et 13 décembre, bien que l’on ne sache toujours pas quels autres bonus seront inclus.

Des Pokémon de la région de Kalos seront également ajoutés au jeu en décembre, avec l’événement Kalos Celebration qui se déroulera du 2 au 8 décembre. Des recherches exclusives sur le terrain et chronométrées seront également incluses avec les Pokémon de sixième génération apparaissant dans la nature, les raids et éclosion d’oeufs.

Plus de détails sur la saison des célébrations et tout ce qu’elle apporte Pokémon Go continuera à être ajouté car Niantic est prêt à en révéler davantage.