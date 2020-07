Paula Usero et Carol Rovira, le couple de ‘Luimelia’, disent au revoir à ‘Amar es para siempre’

En développement *

Paula Usero et Carol Rovira

Après des années à donner vie au couple par excellence de feuilletons espagnols, Paula Usero et Carol Rovira ont définitivement dit au revoir à «Amar es para siempre». Le couple #Luimelia a dit au revoir aux fans avec une vidéo émouvante de la Plaza de los Frutos. « Nous avons décidé de clôturer un cycle dans l’histoire de ‘Aimer c’est pour toujours« et que Luisita et Amelia ne continueront pas la saison prochaine ».