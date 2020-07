L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola (49 ans), a félicité le Liverpool FC pour son travail dans une interview avec l’entraîneur-chef du DAZN Jürgen Klopp (53 ans). Guardiola a également évoqué le départ de David Silva et le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

… son adversaire le plus coriace: « Mon adversaire le plus coriace était le Liverpool FC cette saison et la saison dernière. S’ils semblent dominants, ils vous contraignent, alors il n’y a pas d’échappatoire. Ils sont très rapides à reculer et sont extrêmement forts stratégiquement et mentalement. Si vous jouez vous-même en position dominante, vous trouverez des lacunes que personne d’autre ne trouvera. Jürgen Klopp est le rival qui m’a le plus intrigué sur la façon de le battre, lui et son équipe. «

… Liverpool en tant qu’adversaire par rapport au Real Madrid à l’époque de Guardiola au Barca: « J’ai toujours dit que le Real Madrid avait une équipe très forte. Le Real et les duels difficiles avec Jose Mourinho, Manuel Pellegrini et tous les autres entraîneurs m’ont aidé à devenir un meilleur entraîneur, mais si vous êtes après l’adversaire le plus coriace. demandez, c’était Liverpool. À mes débuts, Liverpool était un peu plus faible que le Real, mais maintenant les Reds sont l’équipe contre laquelle c’était le plus difficile de ma carrière d’entraîneur. «

… Zinedine Zidane en tant que joueur et entraîneur: « C’était un grand joueur avec qui j’aurais adoré jouer. A ma grande honte, je l’ai rencontré au Championnat d’Europe (Guardiola a perdu 1-2 contre l’Espagne en quart de finale du Championnat d’Europe 2000 contre la France, Zidane a inscrit le premier but. Même si je ne le crois pas parce qu’il travaille pour le Real Madrid, je suis heureux que les choses se passent si bien pour lui en tant qu’entraîneur, ce qui est bon pour le football, et qu’il soit champion trois fois de suite. La Ligue et deux titres remportés en Liga parlent d’eux-mêmes. «

… le huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid après la victoire 2-1 à l’extérieur au match aller: « Nous avons obtenu un bon résultat au match aller. Cependant, nous ne devons pas trop penser à l’avantage que nous avons, car nous aurons alors des difficultés. S’il y a des équipes qui peuvent inverser une telle situation, ce sont de grandes équipes comme Barcelone ou le Bayern. Vous connaissez ces compétitions et vous savez comment les jouer. «

… l’approche du match retour: « Nous n’allons pas faire de changements tactiques ou faire quoi que ce soit pour surprendre le Real Madrid. Vous savez comment nous jouons. »

… la victoire possible de la Ligue des champions avec Manchester City: « Je ne sais pas ce que je ressentirais car ce n’est pas encore arrivé. J’ai essayé la première année, la deuxième et la troisième. Et j’essaierai la quatrième année. Chaque fois que je serai là, j’essaye de pour gagner le titre. Si je ne gagne pas la Ligue des champions, j’ai échoué, mais le plus important est d’essayer. «

… Le départ de David Silva de Manchester City: « Il est très difficile d’engager quelqu’un avec son style de jeu et sa qualité, surtout lorsqu’il s’agit de remplacer non seulement sa qualité mais aussi sa mentalité. Ses compétences sont uniques, en particulier ses mouvements dans un espace confiné. Ce que je trouve dans ces derniers quatre ans le plus surprenant, mais c’est son immense mentalité. «

… une rencontre de 11 heures avec son ami et auteur David Trueba ainsi que la légende de l’entraînement Marcelo Bielsa: « David Trueba est un écrivain et cinéaste exceptionnel. C’est aussi l’une des meilleures personnes que j’ai rencontrées dans ma vie ennuyeuse. Nous avons passé onze heures avec Marcelo et je ne peux pas remercier assez Marcelo pour la façon dont il nous a traités. « Je n’étais personne, je viens de recevoir ma licence d’entraîneur. C’était merveilleux. La veille, nous avons rencontré Cesar Luis Menotti, ce qui était également incroyable. Au cours de notre conversation, j’ai demandé à Marcelo pourquoi il ne reprenait pas une équipe de jeunes parce que nous étions a déploré le monde d’aujourd’hui, les médias et toutes les critiques. Il a dit: « J’ai besoin de cette ivresse. » Et nous en avons tous besoin. La profession d’entraîneur crée une dépendance. Vous évoluez toujours dans les extrêmes, dans un sens positif et négatif. C’est pourquoi vous avez besoin de la capacité de rester sur le terrain en période de succès et de croire en vous-même en période de difficulté Toujours à la limite. Un écrivain écrit un livre qui est évalué à la publication. Nous, les entraîneurs, sommes évalués en permanence. Tous les trois jours, vous êtes détruit par les médias, puis traité de génie qui a révolutionné le football anglais une chose l’autre bien. Tout cela signifie Marcelo avec l’ivresse. Nous avons besoin de l’ivresse et de l’adrénaline. Tous les entraîneurs qui sont licenciés pensent au premier moment: Super, je vais me reposer un moment. Mais ensuite ils attendent juste un appel. Nous sommes comme des acteurs qui attendent l’appel d’un réalisateur et la commande d’un film. »