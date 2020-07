Après avoir conquis le jeu, Ninja vise maintenant Hollywood

in

Bien qu’il soit largement absent de la diffusion en direct depuis que Mixer a annoncé sa fermeture le mois dernier, le joueur superstar Ninja a travaillé d’arrache-pied dans d’autres entreprises en coulisses.

Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Ninja a parlé de son expansion dans d’autres domaines du divertissement, principalement avec les yeux fixés sur Hollywood lui-même et toutes les différentes avenues qui vont avec.

Ninja a déclaré à THR qu’il avait regardé «littéralement tout et tout Hollywood» tout en planifiant son prochain passage dans le monde du streaming. « Films, doublage, dessins animés », a déclaré Ninja.

Ninja devrait apparaître dans le film sur le thème des joueurs de Ryan Reynolds Guy gratuit ce décembre. Mais ce n’est que le début, selon lui.

« Ils étaient comme, » Tu étais incroyable, tu es un naturel « », a déclaré Ninja à propos de son expérience sur le film. «Je n’arrêtais pas de dire à Jess, ils ne faisaient que me gazer, en disant ça pour que je ne pense pas que je suce. Mais on nous dit que ce n’est pas du gaz, alors j’espère que c’est incroyable.

Ninja a déclaré qu’il était au milieu des négociations de plate-forme maintenant que Mixer n’était plus. Un retour sur Twitch est possible, mais il en est de même pour YouTube, où il a récemment diffusé en streaming pendant une journée et en a tiré de gros chiffres.

Josh Swartz, directeur de l’exploitation de la société de gestion de Ninja, Loaded, a déclaré qu’il examinait toutes ses options, y compris «la possibilité de créer du contenu qui s’étend au-delà de la diffusion en direct via la télévision, le cinéma et d’autres opportunités de divertissement.»

Cependant, les fans du contenu de jeu de Ninja ne devraient pas trop s’inquiéter pour le moment. Ninja a dit que peu importe ce qu’il fait d’autre, « je jouerai toute ma vie. »

