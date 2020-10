Passive SK Rapid Vienna est vaincu par Molde FK à seulement 0: 1

La promotion ciblée vers la phase à élimination directe de la Ligue Europa de football est loin pour le Rapid après deux matchs. Une semaine après le 1: 2 contre le favori du groupe Arsenal, les Viennois ont également été battus 0: 1 (0: 0) au Molde FK. Sur le gazon artificiel du stade Aker, Ohi Omoijuanfo (65e) a inscrit le but de la victoire méritée des champions de Norvège. Arsenal mène le groupe B devant Molde avec six points chacun, Rapid et leur prochain adversaire Dundalk sont toujours inutiles.

L’entraîneur rapide Didi Kühbauer surpris par son alignement. Au lieu de Richard Strebinger, qui n’était pas toujours souverain au final, Paul Gartler était dans le but, qui a fait preuve d’une belle performance et a désamorcé quelques bonnes occasions. Dans la défense centrale, Leo Greiml, 19 ans, est venu dans le train à la place de Maximilian Hofmann, un peu malade.

Les deux ont été défiés à égalité, car les champions norvégiens ont dominé le match dès le début. Gartler était là pour une tête de Kristoffer Haugen (9e) et contre Omoijuanfo (18e). Omoijuanfo a raté la plus grande chance pour le public local lorsqu’il n’a pas pu mettre le ballon correctement devant le but vide (36e).

Rapid n’a pu marquer que quelques points offensivement lors de la phase finale de la première mi-temps. Peu de temps avant la pause, il ne manquait que quelques centimètres pour mener lorsque le gardien Andreas Linde a dirigé une frappe de Marcel Ritzmaier sur le poteau intérieur (43.).

Molde a continué de dominer le jeu

Même après le changement, Molde a repris le commandement et avait de bonnes opportunités. Gartler a d’abord été à nouveau vainqueur du duel avec Omoijuanfo (55e), Fredrik Aursnes n’a pas non plus mis le ballon dans le but. À la 65e minute, cependant, les Norvégiens se sont récompensés pour leurs efforts constants. Omoijuanfo a utilisé une passe Stangl de Haugen pour prendre la tête.

Rapid est alors devenu plus actif offensivement. Ercan Kara a raté la plus grande chance d’égaliser (74e), tandis que Ritzmaier exigeait un penalty en vain après un duel dans la surface de réparation.

Classement final: Molde FK 1: 0 SK Rapid Wien

Tor: Omoijuanfo (65e)

Molde: Linde – Wingo, Björnbak, Gregersen, Haugen – Aursnes, Eikrem (84. James), Ellingsen – Hestad (68. Bolly), Omoijuanfo, Brynhildsen (77. Hussain)

Rapide: Gartler – Stojkovic, Greiml, Barac, Ullmann – Schick (46e Arase), D. Ljubicic, Grahovac (77e Ibrahimoglu), Ritzmaier – Kara, Kitagawa (59e Knasmüllner)

Cartons jaunes: Wingo, Ellingsen, Aursnes resp. Ljubicic, Greiml

Ligue Europa: Le tableau du groupe B