Supernatural Saison 15 Episode 17 Review: Unité

Après la configuration initiale de l’épisode où Sam et Dean décident d’explorer des méthodes distinctes pour éliminer Chuck, les chapitres commencent par Amara. Elle vit toujours, appréciant les plaisirs de la vie quand elle rencontre enfin Chuck. Il veut qu’elle l’aide à effectuer une «réinitialisation matérielle» sur la Terre, afin qu’il puisse réessayer avec une autre création. Elle veut qu’il voie la beauté de sa création actuelle. Elle essaie, un effort qui aurait peut-être pu être mieux accompli si elle était restée un peu plus longtemps sur Terre. Peut-être que présenter Chuck avec des fans rampants n’était pas le meilleur plan. Après tout, il insiste pour être appelé «Chuck» pas Dieu, et les rappels de son personnage précédent ne semblent jamais aller bien avec lui.

La partie d’Amara se termine par le piégeage temporaire de Chuck dans le bunker et une suggestion de compromis. Amara souhaite un «véritable équilibre» entre la lumière et l’obscurité, quelque chose qui la mordra dans le cul plus tard. Chuck, aussi égoïste et vaniteux qu’il soit devenu, repousse toutes les tentatives pour le dissuader de sa destruction. Chuck est devenu un gamin, ce qui illustre encore plus à quel point le créateur divin est devenu désabusé. Rien ne lui suffit. Il est au-dessus de tout et considère la création comme son échec.

Lorsque l’histoire passe à Dean, nous le suivons et Jack alors qu’ils traquent le rituel final que Jack doit accomplir, ce qui les conduit à un magasin qui vend des roches et des minéraux.

Le test de Jack est fait avec brio. L’un des cristaux devant lui a été touché par le divin – mais lequel? C’est comme choisir le Saint Graal à Indiana Jones – vous feriez mieux de choisir le bon ou votre aventure ici est terminée. Jack en choisit un, puis change sa réponse. Tout cela, tout, contient une étincelle du divin parce qu’elle a été créée par le Créateur. C’était une réponse vraiment belle et intelligente.

Alessandro Juliani joue avec brio Adam, le premier homme, dans cette scène. Si vous êtes comme moi, vous l’avez peut-être reconnu comme étant le Dr Hamilton de Smallville il y a neuf ans. L’homme ne vieillit pas. Représentant par coïncidence un homme âgé de plusieurs milliers d’années, il ne prend pas le regard assiégé de Caïn qui a été alourdi par les nombreuses années où il a parcouru la Terre. Adam a une attitude décontractée d’un hippie moderne. Il a eu amplement le temps de trouver la solution – sa propre côte, symbole de la création elle-même.

