Spécifications du Xiaomi Mi 10T Lite

Coque pour Xiaomi Mi 10T Lite, Coque Silicone Liquide + Verre trempé Protection écran pour Xiaomi Mi 10T Lite, E-Lush Housse Doublure en Microfibre Douce Etui de Protection Case Soft TPU, Rose

[Parfaitement Compatible] - Housse de protection 100% neuve parfaite pour Xiaomi Mi 10T Lite (6.67 pouces). Convient pour le chargement sans fil, facile à installer et à retirer. Veuillez confirmer le modèle et la taille de votre smartphone avant de passer votre commande afin de ne pas acheter le mauvais produit. [Silicone Liquide de Haute Qualité] - Étui pour Xiaomi Mi 10T Lite, est fait de Silicone liquide, PC dur et doublure en microfibres souples pour éviter les empreintes digitales et la poussière. Il est idéal pour prévenir les rayures et les dommages mineurs et peut protéger votre téléphone de l'intérieur. [Style Élégante] - Coque pour Xiaomi Mi 10T Lite, ultra fine et douce, n'augmente pas le volume. L'avantage d'utiliser du silicone est qu'il a un toucher délicat et non lisse et ne se décolore pas facilement et ne se salit pas, ce qui rend votre Xiaomi Mi 10T Lite encore plus élégant. Il reste toujours sec et propre, toute tache sur le coque s’efface facilement à l’aide d’un chiffon humide. [Protection Complète du Corps] - Housse pour Xiaomi Mi 10T Lite Pro, l'étui couvre tout le téléphone - y compris la partie inférieure et les boutons, même tomber à partir de 2 mètres, notre coque peut protéger votre appareil intact. 1.2mm de raised lip protège l’écran et la caméra contre les rayures au contact direct avec la surface. Avec du verre trempé, il offre une protection à 360 ° pour votre téléphone portable. [Service Premium] - E-Lush se consacre à fournir des housses de téléphone premium pour protéger votre précieux investissement. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à nous contacter.