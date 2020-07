Pas de chargeur: les fabricants d’Android s’apprêtent à suivre Apple, et plus d’actualités technologiques

Votre résumé des nouvelles technologiques, par le biais de la newsletter technique DGiT Daily, pour le jeudi 9 juillet.

1. Samsung Galaxy Déballé: 5 août

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

La nouvelle qui résonne est qu’en 2021, Samsung pourrait suivre Apple en tuant le chargeur de téléphone intégré. Cela signifie que si vous achetez un nouveau téléphone Samsung, vous n’aurez que le téléphone dans la boîte, pas le chargeur. Peut-être.

Apple le démarre:

Des rumeurs fiables suggèrent que dès l’iPhone 12, Apple n’inclura plus d’écouteurs filaires ni d’adaptateur secteur dans la boîte habituelle de l’iPhone 12.

Les écouteurs filaires ont déjà été abandonnés par de nombreux fabricants de smartphones, et maintenant l’adaptateur secteur est le suivant.

Pourquoi? Réduire les coûts et gagner plus d’argent?

Bien qu’il s’agisse d’un petit élément à faible coût, l’adaptateur secteur et ses exigences d’emballage coûtent suffisamment pour qu’il soit utile de ne pas les inclure.

L’analyste d’Apple Ming-chi Kuo affirme que cette suppression d’Apple permettra à la société de vendre l’iPhone 12 à un prix similaire ou identique à celui de l’iPhone 11.

Et comme pour l’iPhone 12 prévu avec 5G, la suppression des goodies en boîte compensera également le coût des composants 5G du nouveau téléphone et de l’emballage associé, réduisant les frais de transport, etc.

Tout cela n’est pas fou: il y a un argument fort selon lequel les gens auront déjà quelques petits adaptateurs d’alimentation flottant, peut-être même inutilisés, car la plupart sont interchangeables avec différents appareils.

Ce qui va probablement ennuyer les gens, c’est qu’Apple développe un nouvel adaptateur secteur USB-C de 20 W PD. Et, il sera vendu séparément.

Cela arrive au bord d’une nouvelle ère de chargeurs GaN, qui seront plus petits et offriront plus de puissance que jamais. Il est donc dommage que les anciennes technologies semblent être le point final pour un chargeur dans la boîte, mais les nouvelles technologies sont souvent utilisées pour offrir de nouveaux prix (et revenus).

Le câble de charge lui-même est cependant toujours utile. Ce que fait Apple avec cela n’est pas clair du tout. Je ne pense pas qu’il y aura un tollé si seulement le petit adaptateur secteur dans «les trous», par l’épisode The Frogger Seinfeld, disparaît.

Cependant, il y a un argument selon lequel vous payez plus que jamais pour un smartphone seulement pour obtenir moins que jamais. La barrière de 1 000 $ s’est déjà avérée difficile pour les fabricants à réaliser des ventes, et Apple a doublé en se concentrant sur l’iPhone SE 2020 à 400 $. Avec des écouteurs filaires et un adaptateur secteur et un câble, et tout, dans la boîte.

Samsung le fait aussi:

Selon la Corée, ETNews Samsung envisage également de vendre ses smartphones sans chargeurs intégrés dès l’année prochaine.

« Samsung Electronics discute avec ses partenaires d’un plan qui exclura les chargeurs d’une liste de composants de smartphones. » ont déclaré les initiés de l’industrie.

Samsung a déjà été critiqué pour avoir vendu un chargeur rapide de 50 $ à 45 W pour le Galaxy S20 Ultra tout en n’incluant qu’un chargeur de 25 W dans la boîte.

Mais il est venu avec un chargeur, au moins.

J’ai demandé à quelques autres fabricants s’ils envisageaient des plans similaires, mais au moment de l’envoi, je n’avais pas encore reçu de réponse. Mais là où vont les deux grands, le reste suivra sûrement, à moins qu’ils n’en fassent un point de fierté.

Fairphone l’a fait en premier lieu, en 2016, pour réduire les déchets.

Pas une grosse affaire, mais ..:

Il existe de solides arguments contre les chargeurs de téléphones fournis si de nouveaux téléphones sont livrés sans chargeurs et je m’attends à ce qu’Apple ne manque pas d’utiliser l’environnement comme un cas pour annuler les plaintes.

Mais l’un des problèmes en jeu est le manque de normes. Des solutions de charge rapide exclusives existent pour Huawei et OnePlus, tandis que la fourniture d’alimentation USB avec USB-C est une norme plus courante – ou même la charge rapide de Qualcomm.

Apple se rapproche déjà de l’adoption de l’USB-C sur ses plates-formes, mais l’iPhone semble rester avec le port Lightning pour le moment avec son prochain iPhone.

J’imagine que même si l’USB-C partout serait globalement génial, il y aurait un certain recul assez difficile à abandonner le câble Lightning que la plupart des propriétaires d’iPhone utiliseront ou auront dans les tiroirs.

Mais cela aurait, dans l’ensemble, un impact positif net si le monde se tournait vers l’USB-C à un moment donné, étant donné que la plupart des nouveaux ordinateurs portables, y compris les MacBooks, sont déjà là.

2. Android 11 Beta 2 est sorti, Google dit maintenant que c’est une version stable sur laquelle les développeurs peuvent s’appuyer. Et bien qu’il y ait quelques modifications mineures de l’utilisateur, la meilleure solution semble être des contrôles multimédias bien améliorés (Autorité Android).

3. Le meilleur aperçu du OnePlus Nord autour de sa conception finale et de ses boîtiers, et une autre nouvelle sans surprise: OnePlus Nord aura un écran OLED (Autorité Android).

4. Thunderbolt 4 arrive. Voici tout ce que vous devez savoir: compatible USB4, câbles plus longs, et Apple a dit qu’il l’inclurait avec Apple Silicon, ce qui est bon et pas très surprenant car Apple a toujours pris en charge et adopté Thunderbolt (et, hé, il est libre de droits) !). Mais, la confusion des câbles USB-C continuera à régner: ce n’est pas l’USB4 en soi, et la normalisation n’est toujours pas tout à fait là (Android Authority).

5. Plus d’indices qu’Apple proposera des écrans mini-LED sur les écrans des Mac 2021 (MacRumors).

6. Quibi a finalement inculpé des gens après l’expiration de son procès de 90 jours. Le problème est que 92% des premiers utilisateurs ont été perdus (Le bord).

7. Tinder commence à tester les dates des vidéos pour les chats en face à face. Visage, bien sûr. (Engadget).

8. Sony a lancé son climatiseur portable appelé Reon Pocket qui peut refroidir ou chauffer pour environ 130 $ (Ingénierie intéressante).

9. «Les téléviseurs 3D ne sont pas morts: ils se sont retrouvés dans des voitures (Gizmodo).

10. 🏆 « Quelle est votre plus grande réussite sur Internet? » (r / askreddit).

